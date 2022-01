Come trovare Pokémon cromatici in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Ci sono due modi per ottenere un Pokémon cromatico: catturarlo allo stato selvatico o facendolo nascere da un uovo. Di base le probabilità di incontrarne uno in entrambi i casi sono 1 su 4.096 (ovvero lo 0,024%), insomma un po' come trovare un ago in un pagliaio, ma fortunatamente esistono dei metodi per aumentare le probabilità di catturare e allevare gli Shiny.

I Pokémon cromatici (o Shiny) sono delle creature estremamente rare caratterizzate da una colorazione differente da quella tipica. I Pokémon Cromatici hanno le stesse statistiche di base, abilità e mosse delle loro controparti standard. Differiscono dunque solo per la colorazione e per l'effetto grafico speciale che si attiva quando scendono in campo.

In questa guida di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sui Pokémon cromatici e come aumentare le probabilità di incontrarli nei due remake dei giochi della quarta generazione.

In ogni caso per ottenere il Cromamuleto è necessario completare al 100% il Pokédex Nazionale , ovvero catturare tutti i Pokémon di Diamante Lucente e Perla Splendente, ad eccezione di quelli misteriosi. Una volta soddisfatto questo requisito, dirigetevi all'Hotel Gran Lago e parlate con l'NPC dentro la piscina per ricevere lo strumento.

Stando alle segnalazioni di diversi utenti in rete infatti al momento il Cromamuleto funziona solo per le Uova e non per gli incontri con i Pokémon selvatici. Non è chiaro se si tratta di una scelta intenzionale degli sviluppatori o di un bug. Nel secondo caso la speranza è che venga risolto con un aggiornamento futuro.

Teoricamente il metodo più semplice per aumentare le probabilità di incontrare un Pokémon Cromatico in Diamante Lucente e Perla Splendente è tramite il Cromamuleto . Si tratta di uno strumento da assegnare a uno dei vostri che triplica le probabilità di incontrare uno shiny da 1/4096 a circa 1/1365. O perlomeno dovrebbe.

Per ovvi motivi, il modo migliore per sfruttare questo sistema è quello di ottenere un Ditto straniero , visto che potrete accoppiarlo con praticamente tutti i Pokémon del gioco. Inoltre, per velocizzare il processo, vi consigliamo di tenere in squadra un Pokémon con l'abilità Corpodifuoco, che dimezza i passi necessari per far schiudere un Uovo. I Pokémon con questa abilità sono Magby, Magmar, Magmortar, Slugma e Magcargo.

Nello specifico il metodo Masuda prevede di far accoppiare due Pokémon provenienti da giochi di nazionalità differenti (esempio: un Pikachu italiano e un Ditto giapponese). In questo modo le probabilità di ottenere un mostriciattolo cromatico dalle Uova passano da 1 su 4.096 a 1/682 e 1/512 con il Cromamuleto .

Poké Radar e catene

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, un'immagine tratta dal gioco

A nostro avviso il metodo più efficace per catturare Pokémon cromatici è tramite le catene con l'utilizzo del Poké Radar. Si tratta di un metodo che consiste nell'utilizzare lo strumento per affrontare e catturare consecutivamente la stessa specie di Pokémon, dando vita così una "catena". Più è lunga e maggiori saranno le probabilità di trovare un mostriciattolo cromatico.

La probabilità di base è 1/4096, sale a 1/2521 con una catena da 10 Pokémon, 1/1820 per una da 20 e così via fino ad arrivare ad arrivare al bonus più alto. Nello specifico una volta catturati/sconfitti 40 Pokémon della stessa specie consecutivamente le probabilità di incontrare un Pokémon cromatico grazie al Poké Radar saranno 1/99.

Per ottenere il Poké Radar dovrete prima aver completato il Pokédex di Sinnoh, avvistando tutti i Pokémon della regione. Una volta fatto, dirigetevi a Sabbiafine ed entrate nel laboratorio del Professor Rowan: ricevere il Pokédex Nazionale e il Poké Radar. Successivamente vi suggeriamo di recarvi al Parco Rosa Rugosa, qui incontrerete il Professor Oak che vi farà dono dell'app ContaPokémon per il Pokékron, che vi sarà utile per tenere traccia dei progressi fatti con le catene.

A questo punto siete pronti a dare la caccia ai Pokémon Cromatici con il Poké Radar: fate scorta di Repellenti, Poké Ball (possibilmente Bis Ball e Velox Ball), disattivate il salvataggio automatico e armatevi di tanta pazienza.

Per usare il Poké Radar dovete trovarvi in una delle tante zone con erba alta presenti a Sinnoh, possibilmente una bella grande. Attivate un repellente, salvate la partita e attivate il Poké Radar. A questo punto noterete quattro ciuffi d'erba che inizieranno a muoversi, avvicinandovi a uno di essi inizierà lo scontro con un Pokémon. Se il mostriciattolo in questione è quello che vi interessa catturatelo o sconfiggetelo, altrimenti ricaricate il salvataggio.

Una volta fatto, ci saranno nuove zone d'erba che si muoveranno ed è qui che inizia la catena. Quello che dovrete fare è cercare di allungarla il più possibile, sconfiggendo o catturando consecutivamente la stessa creatura grazie al Poké Radar. Anche se, come vedremo tra poco, vi consigliamo di optare sempre per la cattura. Incontrare un Pokémon differente spezzerà la catena e quindi dovrete ricominciare da capo (per questo i Repellenti sono fondamentali). Se vedete un ciuffo d'erba luminoso, gettatevici senza pensarci due volte: è il segno che in quel punto incontrerete un Pokémon cromatico.

Ma come fare a capire in quale ciuffo d'erba si nasconde il Pokémon che stiamo cercando una volta iniziata la catena? Qui le cose si fanno un po' complicate.

Le probabilità che in una zona d'erba si trovi il Pokémon della vostra catena variano in base alla distanza dal vostro personaggio, ovvero il numero di "caselle". Più è lontana maggiori saranno le probabilità, come nell'esempio dell'immagine qui sotto. Si parte da il 53% per un ciuffo d'erba distante una sola casella, fino a un massimo di 83% per uno lontano quattro o più caselle. Inoltre le probabilità aumentano del 10% se avete catturato il Pokémon precedente (con l'ultima patch questo bonus si applica solo per una zona d'erba distante quattro caselle). Questo purtroppo significa che anche nelle migliori condizioni possibili c'è sempre un 7% di probabilità di non incontrare il Pokémon di vostro interesse e dunque interrompere la catena. Insomma, non è una strategia a colpo sicuro e probabilmente avrete bisogno di diversi tentativi prima di acciuffare la versione cromatica del Pokémon di vostro interesse.

Un esempio di come cambiano le probabilità di incontrare il Pokémon della vostra catena in base alla distanza delle caselle - Fonte: Austin John Plays su YouTube

Nel caso non si muova nessun ciuffo d'erba o siano tutti molto vicini, vi basta muovervi per 50 passi per farne apparire di nuovi, il tutto senza compromettere la catena. Un consiglio per rendere meno tedioso il procedimento è quello di assegnare solo il Poké Radar tra gli strumenti per la selezione rapida. Tenete inoltre a mente che non potrete conservare la catena salvando e uscendo dal gioco, mentre non c'è nessun malus nell'attivare la modalità sospensione della console.