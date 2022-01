Halo: server spenti per i giochi su Xbox 360, dopo 15 anni online

Ricordiamo che Microsoft ha spento i server dei capitoli di Halo su Xbox 360 in maniera definitiva, rendendo dunque impossibile giocare in multiplayer online ai vari capitoli in questione, che ovviamente potranno comunque continuare ad essere giocati in single player o in multiplayer offline.

Si parla delle versioni Xbox 360 dei giochi in questione, dunque restano attive quelle Xbox One e successive: in generale, tutti i capitoli menzionati tranne Spartan Assault e Halo Wars si ritrovano adesso all'interno della Halo: The Master Chief Collection, che invece continua ad essere ovviamente attiva e supportata da 343 Industries, ma la chiusura dei server Xbox 360 era inevitabile, dopo circa 15 anni di servizio online, considerando il lancio di Halo 3 nel 2007.

Lo spegnimento è avvenuto il 13 gennaio, ma ci sono ancora celebrazioni e tributi in giro per Twitter e social media vari che ricordano i giochi su Xbox 360 ora che, di fatto, hanno perso il supporto online per sempre.

Halo: schema dei servizi disattivati e ancora attivi per i capitoli su Xbox 360

Restano comunque attive diverse funzioni per ogni gioco, come spiegato da Microsoft e 343 Industries nello specchietto riepilogativo riportato qui sopra e nell'elenco qui sotto: