Dying Light 2: Stay Human, la versione Xbox One verrà mostrata nel corso di gennaio

Dying Light 2: Stay Human si è mostrato nelle sue varie versioni console durante l'ultimo evento di presentazione Dying 2 Know, ma tra queste mancava la versione Xbox One base, tuttavia anche questa verrà presto mostrata da Techland, nel corso di gennaio 2022 a quanto pare.

Nel corso della sesta e ultima puntata della serie di presentazioni Dying 2 Know dedicata al gioco in questione, abbiamo visto un video gameplay con modalità cooperativa e tutte le versioni console, ma per quanto riguarda le piattaforme Microsoft in particolare abbiamo visto le versioni Xbox Series X|S e Xbox One X, mentre mancava la versione Xbox One S o One base. La cosa non è passata inosservata agli utenti, ovviamente, che hanno chiesto spiegazioni a Techland.

Il team ha risposto alla richiesta sul Discord ufficiale e ha riferito che il gameplay della versione Xbox One base verrà comunque mostrato nel corso di questo mese, anche se non c'è ancora una data precisa.

Non solo, in generale "altro gameplay verrà mostrato questo mese", ha riferito Techland, anche per quanto riguarda la versione PS4, probabilmente per dimostrare la solidità di Dying Light 2: Stay Human anche sulle console di scorsa generazione, visti i comprensibili dubbi degli utenti.

Per il resto, abbiamo avuto conferma dei 5 anni di supporto post lancio da parte degli sviluppatori e abbiamo saputo che non ci sarà cross-play al lancio, ma verrà aggiunto in un secondo momento.