Dying Light 2: video gameplay con modalità cooperativa e tutte le versioni console

Dying Light 2: Stay Human è stato protagonista del sesto episodio della serie Dying 2 Know, ovvero l'ultimo appuntamento con gli sviluppatori prima del lancio del gioco, che in questo caso si è mostrato con la modalità cooperativa e nelle varie versioni console.

Condotto da Jonah Scott e dalla streamer Leah, il sesto episodio di Dying 2 Know ha finalmente mostrato una bella sezione di gameplay in modalità multiplayer cooperativa, facendo vedere alcune meccaniche di gameplay in questa eventualità di gioco, con l'opzione che potrà essere utilizzata per l'intera Campagna.

Il video mostra il gameplay di una parte di Campagna giocata in modalità cooperativa a 4 giocatori, una caratteristica particolarmente attesa dai giocatori che si mostra in ottima forma. Per maggiore chiarezza sullo stato del gioco, Techland ha inoltre mostrato il gameplay su tutte le console su cui arriverà, tra le quali vediamo PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, in modo da effettuare una panoramica piuttosto precisa di come si mostrerà Dying Light 2 nelle sue diverse versioni.

Durante il sesto episodio di D2K abbiamo inoltre ottenuto ulteriori informazioni sul concorso UGC che era stato annunciato nel primo episodio. Insieme all'ospite speciale, la cosplayer Irina Meier, la giuria di Techland sceglierà in seguito i vincitori del concorso.

Nel frattempo, Dying Light 2: Stay Human è Gold ormai da quasi due mesi, decisamente in tempo rispetto alla data di uscita fissata per il 4 febbraio 2022 su PC e console. Negli ultimi giorni abbiamo assistito anche alla strana questione delle ore di gioco, passate dalle 500 a quantità più umane in seguito ai chiarimenti di Techland.