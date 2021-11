Dying Light 2 Stay Human è Gold: niente più ritardi, è ufficiale

Techland ha annunciato che Dying Light 2 Stay Human è ora ufficialmente Gold. Questo significa che non vi saranno più ritardi di alcun tipo e che la stampa dei dischi può ora iniziare. Inoltre, il designer Smektala ha condiviso un messaggio dedicato all'avvenimento.

"Siamo molto emozionati: solo ora capiamo che sta accadendo davvero!" ha detto il lead game designer Tymon Smektala in un comunicato stampa. "Dopo tanti anni di duro lavoro siamo orgogliosi di poter pubblicare Dying Light 2: Stay Human".

Dying Light 2

Smektala ha poi continuato: "Ci siamo. Questo è il momento finale e cruciale per noi. Il gioco è pronto per essere pubblicato, ma non rallenteremo. Il fatto che il gioco sia finito e che abbiamo raggiunto lo status gold due mesi prima dell'uscita è un importante segno, ma non significa che il nostro lavoro finisca qui. Ci sono ancora alcuni aggiornamenti e modifiche da aggiungere, e il feedback della comunità da implementare, ma la base è solida e pronta per essere giocata. Sono estremamente orgoglioso di tutta la squadra!". Il designer aveva dopotutto detto che Dying Light 2 aveva "zero" possibilità di essere rimandato di nuovo e così è stato.

Come detto dal designer, la versione gold non è letteralmente quella definitiva, in quanto - come è oramai la norma - ci saranno patch D1 (e successive), ma almeno siamo certi che non vi saranno rimandi a sorpresa dell'ultimo minuto. I fan di Dying Light 2 Stay Human hanno già dovuto sopportare vari ritardi, quindi siamo certi che sia un annuncio positivo per molti.

Ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human arriverà su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store) il 4 febbraio 2022. Inoltre, arriverà anche su Switch in versione cloud, sempre il 4 febbraio 2022.