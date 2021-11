Dying Light 2 ha "zero" possibilità di essere rimandato di nuovo

Techland, come i fan ben sanno, negli ultimi anni ha dedicato le proprie risorse allo sviluppo di Dying Light 2 e ha sempre puntato alla massima qualità possibile, anche a costo di rimandare il gioco. Infatti, l'uscita dell'avventura in prima persona è stata più volte spostata in avanti, con l'ultimo rimando che ha piazzato il gioco al 4 febbraio 2022. Ci sarà un altro rimando? Per il team no, ci sono "zero" possibilità che ciò avvenga.

MP1st, parlando con il lead game designer di Techland - Tymon Smektala - ha chiesto: "Parliamo del ritardo. È stata una sorpresa per molte persone, visto quanto tempo il gioco è stato in produzione, ma penso che tutti siano stati abbastanza comprensivi, visto quello che è successo negli ultimi due anni. Quali pensi che siano a questo punto le possibilità di un altro ritardo o pensi che ci sia qualche possibilità che..."

Smektala ha subito interrotto il giornalista e ha affermato semplicemente: "Zero". Dopo la reazione sorpresa del giornalista di MP1st, Smektala ha continuato affermando: "Sì. Il gioco uscirà l'anno prossimo a febbraio, ed è su questo che ci siamo concentrati, è su questo che abbiamo lavorato. Quindi assolutamente zero possibilità che vi sia un rimando".

"Come hai detto tu, ci sono state un paio di ragioni per cui abbiamo ritardato il gioco. Naturalmente il COVID è stato uno dei fattori, ma non voglio dare la colpa a COVID perché tutti noi abbiamo dovuto affrontarlo, e tutti noi abbiamo dovuto affrontare qualche difficoltà e nuove sfide a causa della pandemia."

"Penso che la ragione più importante per noi è che quando si lavora su un gioco non lineare, e si vuole rifinirlo, in realtà non si sta rifinendo i dettagli di un solo gioco, ma vari giochi allo stesso tempo. Perché lo stesso gioco può avere così tante varianti, e alcune di queste varianti possono essere così drasticamente diverse che devi verificare ogni playthrough, non solo 1000 volte, ma 1000 volte moltiplicato per il numero di varianti nel gioco. Quindi questo è il motivo del ritardo. Questa è la nostra IP. L'IP di Dying Light è di proprietà del nostro studio. Quindi sapevamo che non avremmo potuto rilasciare il gioco se non fosse stato pronto."

Una discesa rapida in Dying Light 2

"Un'altra ragione per cui abbiamo deciso di posticipare l'uscita per raggiungere un certo livello di qualità è che Dying Light 1 è stato un grande successo. Non per quello che dicevano i media, ma per come i giocatori hanno accettato, apprezzato e amato il gioco. Penso che abbiamo una delle comunità più attive e vocali là fuori, e ad essere onesti la pressione è molto più alta rispetto al primo gioco perché capiamo che non possiamo deludere questi giocatori. So che sentire parlare di un ritardo è deludente, ma penso che sia meglio che avere un gioco che non doveva essere pubblicato in primo luogo, che non era pronto per essere rilasciato."

La linea quindi è chiara: ogni ritardo è la scelta migliore, ma oramai il gioco è in dirittura d'arrivo e il team è certo di non avere bisogno di altro tempo oltre a quello già definito. Vi lasciamo infine al nostro articolo: Dying Light 2: Stay Human, abbiamo provato il sequel open world dove gli zombie incontrano il parkour.