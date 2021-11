Elden Ring beta, un mostro inedito fuori dai confini della mappa

La beta di Elden Ring nasconde dei segreti, a quanto pare: un utente si è imbattuto in un mostro inedito che si trova fuori dai confini della mappa, una sorta di enorme orso feroce: potete vederlo brevemente in azione qui sopra.

Come sapete, abbiamo provato il network test di Elden Ring e intuito il grande potenziale del nuovo titolo sviluppato da From Software, ma non immaginavamo che già allo stato attuale il gioco fosse dotato di così tanti elementi nascosti.

In pratica il fatto di spingersi oltre i confini della mappa è diventata una costante per gli utenti che vogliono scoprire nuovi segreti ed eventuali easter egg di Elden Ring, e su YouTube sono ormai numerosi i video che illustrano tali spedizioni.

Nella brevissima clip che trovate in testa alla notizia, catturata da Allison the Maidenless, si vede un mostro inedito che somiglia a un enorme orso e attacca infatti con i suoi letali artigli, infliggendo grossi danni con ogni colpo.

In generale sembra che di orsi fuori dai confini della mappa della beta di Elden Ring ce ne siano parecchi, ma questo è come minimo un capobranco. Dopodiché, come detto, non mancano ulteriori contenuti e segreti che suggeriscono fin da ora la vastità del mondo creato da From Software per il loro nuovo gioco.