Hunt Showdown: il gioco di Crytek diventerà una serie TV live-action per Binge

Hunt Showdown, gioco sparatutto di Crytek ambientato nel 1895, diventerà una serie TV live action per la piattaforma di video streaming Binge. I produttori sono Allan Ungar e Vince Talenti, mentre i produttori esecutivi sono Avni Yerli, Faruk Yerli e Pascal Tonecker.

"Abbiamo sempre saputo che Hunt: Showdown sarebbe stato fantastico come serie live-action", ha detto Avni Yerli di Crytek. "Il mondo è oscuro, macabro e coinvolgente, e c'è così tanto potenziale per molte grandi storie da raccontare. Non vediamo l'ora di vedere cosa può creare il team di Binge".

Un'ambientazione di Hunt: Showdown

Talenti ha aggiunto: "Hunt: Showdown è un gioco di sopravvivenza da cardiopalma con un'incredibile storia che è pronta per un adattamento di una serie live-action. Siamo entusiasti di far sprofondare gli spettatori nel profondo del bayou e farli incontrare faccia a faccia con mostri e cacciatori allo stesso modo".

Per quanto riguarda Ungar, ha detto che Hunt: Showdown ha un "mondo audace e unico", e Binge è entusiasta di lavorare con Crytek su questo progetto e non solo. Ungar ha detto che questa potrebbe essere la "prima di molte collaborazioni con Crytek".

Binge, ricordiamo, produrrà e distribuirà anche una serie basata su Driver (Ubisoft) e una serie basata su System Shock.