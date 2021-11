Vampire The Masquerade Bloodlines 2 fa progressi, ma il team di sviluppo che vi lavora è segreto

Paradox Interactive, editore di Vampire The Masquarade Bloodlines 2, ha svelato che il gioco di ruolo a tema vampiri sta proseguendo nello sviluppo, ma il team che vi sta lavorando è per ora un segreto. L'informazione è stata condivisa durante un Q&A proveniente dalla riunione interna del terzo trimestre fiscale.

Durante il Q&A, è stato chiesto se vi fossero novità su Vampire The Masquarade Bloodlines 2 o sul suo sviluppatore; la risposta di Alexander Bricca - CFO di Paradox - è stata: "Il nuovo sviluppatore sta lavorando bene e siamo felici dei progressi del progetto ora, ma ci vorrà ancora del tempo prima che sia possibile indicare la data di uscita".

Ricordiamo che, quando venne annunciato nel 2019, Bloodlines 2 era in sviluppo presso Hardsuit Labs, ma dopo il licenziamento di due membri del team e l'addio di un terzo, il gioco era stato rimandato a data da definire ed era stato passato ad un altro studio. Paradox non ha ancora annunciato di quale studio si tratta e pare che la cosa non cambierà a breve.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Bricca ha detto: "Preferiamo dare al team la possibilità di focalizzarsi completamente sullo sviluppo del gioco e non dover avere a che fare con i fan. Per questo ad oggi non abbiamo svelato il nome dello studio e vogliamo continuare su questa strada per qualche tempo."

In precedenza, il CEO di Paradox aveva detto che Bloodlines 2 era quasi stato completamente cancellato, fino a quando non hanno ricevuto un'idea per un progetto che si è rivelato abbastanza convincente. Il team che ha preso in carico il progetto è "uno sviluppatore molto rispettabile e talentuoso" che ha prodotto e distribuito molti giochi in passato. Si tratta di informazioni troppo generiche per capire di chi si possa trattare.

Nel frattempo potete giocare a Vampire The Masquerade Bloodhunt: ecco i requisiti PC del battle royale free to play.