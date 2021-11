Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, voti buoni ma non entusiasmanti

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente hanno ricevuto primi voti buoni ma non entusiasmanti da parte della stampa internazionale, che è apparsa generalmente divisa sulla valutazione del gioco.

Nel nostro speciale dedicato ai 10 Pokémon migliori di Sinnoh in Diamante Lucente e Perla Splendente abbiamo sottolineato la qualità dei personaggi, ma sono state introdotte anche diverse migliorie sul fronte della struttura e del gameplay rispetto agli originali per Nintendo DS.

Ad ogni modo, non tutte le testate sembrano aver percepito i cambiamenti e le voci più critiche hanno sottolineato la scarsa convinzione di questi remake, che appaiono come progetti minori rispetto al ben più promettente Leggende Pokémon: Arceus in arrivo a febbraio.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i voti della stampa internazionale