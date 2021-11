Final Fantasy 7 The First Soldier: manutenzione di emergenza, ci sono troppi giocatori

Quest'oggi è stato reso disponibile Final Fantasy 7 The First Soldier, il nuovo battle royale per dispositivi mobile di Square Enix. Il lancio è andato bene, anche troppo pare, in quanto la compagnia ha dovuto attivare - intorno alle 14:00 di oggi, 17 novembre - una manutenzione di emergenza per aiutare i server a reggere il carico di giocatori.

Come annunciato tramite Twitter, al momento della scrittura è possibile accedere al gioco o, più precisamente, ai menù di personalizzazione del personaggio, al tutorial e altre funzioni non legate alle battaglie. Il gioco vero e proprio, però, è ancora bloccato per la manutenzione. Non sappiamo quando Final Fantasy 7 The First Soldier tornerà disponibile.

Precisiamo che per il momento il problema, almeno a livello ufficiale, sembra unicamente legato all'alto numero di giocatori che cercano di accedere a Final Fantasy 7 The First Soldier. Non dovrebbero quindi esserci problemi seri con il gioco e il tutto dovrebbe quindi risolversi.

Non è strano che i giochi mobile orientali partano con la marcia tirata, visto che è difficile capire in anticipo l'esatto numero di utenti che si connetteranno. Dal punto di vista di Square Enix, probabilmente, questi risultati sono positivi, poiché significano che il battle royale ha attirato più attenzione del previsto. Diteci, Final Fantasy 7 The First Soldier vi intriga oppure è ben lontano dai vostri gusti?

