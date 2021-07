Vampire The Masquerade Bloodhunt: requisiti PC del battle royale free to play

Sharkmob AB ha rilasciato tramite la pagina prodotto di Steam i requisiti minimi e consigliati di Vampire The Masquerade Bloodhunt. Ricordiamo che stiamo parlando del battle royale free to play a base di armi da fuoco e poteri vampirici.

Precisamente, i requisiti minimi di Vampire The Masquerade Bloodhunt sono:



Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: i5-8600 / Ryzen 1600X o superiore

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GTX 1070 / RX 5600 XT o superiore

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD fortemente consigliato

Vampire The Masquerade Bloodhunt

Invece, i requisiti consigliati di Vampire The Masquerade Bloodhunt sono:



Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: i7-8700K / Ryzen 5 3600X o superiore

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: RTX 2060 Super / RX 5700 XT o superiore

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD fortemente consigliato

La descrizione ufficiale di Vampire The Masquerade Bloodhunt recita: "Un tradimento infame ha scatenato una guerra fra vampiri, che sono anche a rischio di annientamento da parte della società segreta nota come Entità. Usa i tuoi poteri sovrannaturali, le tue armi e la tua arguzia in questo gioco battle royale in terza persona per dominare la notte e ripristinare la masquerade."

