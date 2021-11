Turtle Beach VelocityOne Flight: nuove scorte in arrivo per il controller volo campione di preordini

L'avanzato controller di volo Turtle Beach VelocityOne Flight è tra i dispositivi Turtle Beach più preordinati di sempre, con 21 mila richieste che hanno esaurito in un lampo le scorte della compagnia preparate per il lancio del 14 novembre. Ma arriveranno anche nuove scorte, con i preordini che sono aperti anche presso lo store Turtle Beach di Amazon e che svelano la probabile data di arrivo dei nuovi stock, indicando la disponibilità effettiva per il 10 dicembre 2021.

Offerta Amazon Turtle Beach Velocityone Flight - - € 379,99 Vedi

Offerta

Sviluppato con l'aiuto di ingegneri aeronautici e piloti,il controller Turtle Beach VelocityOne Flight di Turtle Beach è progettato per Xbox, risultando compatibile sia con Xbox One che con Xbox Series X|S, e con Windows, coprendo tutto lo spettro delle macchine in grado di far girare lo spettacolare Flight Simulator.

Il controller di volo Turtle Beach VelocityOne Flight promette un'esperienza realistica con ogni tipo di velivolo

Le caratteristiche includono una cloche realistica con rotazione di 180 gradi, quadrante con quattro manette con cappucci intercambiabili, compensatore integrato, HAT e display a colori, riuscendo a riprodurre fedelmente sia i controlli di volo degli aerei leggeri, sia quelli di jet pesanti.