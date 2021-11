MercurySteam: dopo Metroid Dread il team lavora a un action RPG, Project Iron

Metroid Dread è stato un grande successo per MercurySteam, e il team spagnolo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi, è già al lavoro su di un nuovo progetto, un action RPG che attualmente risponde al nome in codice di Project Iron.

Miglior debutto di sempre per la serie negli USA, Metroid Dread sarà dunque un punto di partenza e non di arrivo: in collaborazione con 505 Games e un budget di 27 milioni di euro, lo studio punterà a realizzare un'esperienza multipiattaforma di grande qualità.

"Siamo entusiasti di lavorare con MercurySteam, uno studio che nel corso degli anni ha lavorato a numerose, straordinarie proprietà intellettuali, incluso il recente successo di Metroid Dread in collaborazione con Nintendo", hanno dichiarato Raffi e Rami Galante, CEO di Digital Bros.

"Considerando la visione creativa e il talento di MercurySteam, nonché la grande esperienza di 505 Games, gli utenti possono certamente aspettarsi un gioco di alta qualità, coinvolgente ed emozionante."

L'impegno su Project Iron implicherà uno stop alla partnership con Nintendo per un nuovo, eventuale capitolo di Metroid? È improbabile: già in passato il team si è cimentato con due diversi progetti contemporaneamente, e l'investimento di Digital Bros. consentirà l'assunzione di nuovo personale.