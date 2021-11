Rainbow Six Siege - Operazione High Calibre disponibile da oggi: ecco le novità

La Stagione 4 dell'Anno 6 di Rainbow Six Siege - Operazione High Calibre - è disponibile da oggi. Le novità presenti dell'update sono una nuova operatrice e una nuova versione di una vecchia mappa. Ecco tutti i dettagli.

Prima di tutto, la nuova operatrice è Thorn, un difensore. È un'esperta di armi tecniche irlandese il cui gadget unico è il Razorbloom Shel. Può attaccarlo alle superfici e, quando rileva i nemici, esplode lanciando piccoli rasoi in tutte le direzioni. Questo gadget può uccidere un giocatore, quindi chi attacca dovrà fare attenzione alle trappole della nuova operatrice di Rainbow Six Siege Operazione High Calibre.

Abbiamo poi una nuova versione della mappa Outback che è stata ridisegnata per permettere agli attaccanti di pianificare e agire in modo più preciso. Ci sono poi nuovi muri esterni distruttibili, mentre alcune aree sono state ristrutturate e ripulite per garantire linee di tiro migliori.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege High Calibre

Ci sono poi altre novità, come poter scegliere i colori della squadra tra blu, arancione o rosso. Non manca un bilanciamento per i droni di Finka, Echo e Mozzie, per le videocamere a prova di proiettile, oltre a nuove regole per le videocamere esterne. Ci sono poi altre opzioni di personalizzazione per le Schede Operatore, animazioni di vittoria, colori e molto altro. Non mancano HUD rinnovati. Nel corso della Stagione 4 dell'Anno 6, inoltre, sarà disponibile una nuova versione della Modalità Streamer per un numero limitato di creator.

