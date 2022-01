Call of Duty: Vanguard è il gioco più venduto del 2021 negli USA

Call of Duty: Vanguard è stato il gioco più venduto del 2021 negli USA, dominando la classifica dei titoli che hanno totalizzato i maggiori incassi nel corso dell'anno che si è appena concluso.

Nonostante le vendite in calo del 36% e il peggior lancio degli ultimi 14 anni in UK, Call of Duty: Vanguard ha insomma fatto molto bene negli Stati Uniti, piazzandosi in prima posizione davanti a un altro episodio della serie, Black Ops Cold War, e a Madden NFL 22.

Classifica dei giochi più venduti negli USA nel 2021



Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) Call of Duty: Black Ops: Cold War (Activision Blizzard) Madden NFL 22 (EA) Pokemon: Brilliant Diamond/Shining Pearl* (Nintendo) Battlefield 2042 (EA) Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Sony) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) Resident Evil: Village (Capcom) MLB: The Show 21 (Sony) Super Mario 3D World (Nintendo)

Le vendite di videogiochi negli USA hanno fatto segnare un record nel 2021, con una spesa pari a 60,4 miliardi di dollari e un aumento dell'8% ripetto all'anno precedente, secondo i dati raccolti da NPD.

Il grosso di questa cifra provieene dal software, con 51,7 miliardi di dollari incassati nel 2021 e dunque l'85% del totale, mentre l'hardware ha raggiunto quota 6 miliardi di dollari e fatto segnare una crescita del 14% anno-su-anno. La console più venduta è stata Nintendo Switch.