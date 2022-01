Giochi più venduti in USA a dicembre 2021: Halo Infinite dietro Call of Duty: Vanguard

I dati NPD mostrano quali sono stati i giochi più venduti in USA a dicembre 2021, con la classifica che mostra ancora una volta Call of Duty: Vanguard in testa, seguito da Halo Infinite, l'unica new entry nella classifica delle prime 20 posizioni.

Call of Duty: Vanguard si è confermato come gioco più venduto sul mercato americano, bissando il successo già emerso nel mese di novembre 2021 ma facendo segnare anche un nuovo record: il gioco si è confermato come il franchise videoludico più venduto, in termini di dollari ricavati, per il 13° anno consecutivo.

Halo Infinite non è riuscito a superarlo e si è piazzato secondo: si tratta dell'unico titolo nuovo uscito a dicembre 2021 presente in classifica e il suo risultato è comunque notevole, se si considera che si parla sempre di un gioco lanciato al day one anche su Xbox Game Pass e che ha il multiplayer gratuito come free-to-play. Il gioco 343 Industries è stato il titolo più venduto in assoluto su piattaforme Xbox e su PC, in base a quanto riferito dai dati NPD.

Vediamo la classifica dei giochi più venduti in USA a dicembre 2021: