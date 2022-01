Call of Duty Vanguard: vendite in calo del 36% in UK nel 2021, peggior lancio degli ultimi 14 anni

Secondo quanto indicato da GSD e da VGC, Call of Duty Vanguard ha venduto nel Regno Unito il 36% in meno nel 2021 rispetto al precedente capitolo. Inoltre, pare essere il gioco della serie con il lancio peggiore degli ultimi 14 anni.

Precisamente, GSD segnala che Call of Duty Vanguard ha venduto sì meno di Call of Duty Black Ops Cold War in UK, ma è comunque diventato il secondo più venduto, subito dietro a FIFA 22. Calcolando sia i dati fisici che quelli digitali, GSD spiega che nella settimana di lancio le vendite sono state del 40% inferiori rispetto al precedente titoli di COD.

VGC afferma poi che, secondo i dati a sua disposizione, Call of Duty Vanguard è stato il COD con la peggior settimana di lancio degli ultimi 14 anni. Solo Call of Duty Modern Warfare del 2007 è stato in grado di fare peggio nella prima settimana.

Passando agli USA, NPD afferma che Call of Duty Vanguard è il secondo gioco più venduto sia dell'anno 2021 che di novembre (mese di uscita), ma non è stato in grado di superare quanto fatto da Call of Duty Black Ops Cold War nello stesso periodo.

Un soldato di Call of Duty Vanguard

Tom Henderson, noto soprattutto in quanto insider di Battlefield e Call of Duty, ha affermato che il Call of Duty del 2022 - Modern Warfare II secondo i rumor - arriverà con un mese di anticipo (ottobre invece di novembre) proprio a causa dell'insuccesso di Vanguard.

Anche se la situazione non è delle più positive per Call of Duty, nei mercati citati è comunque stato uno dei giochi più venduti. Inoltre, Call of Duty Warzone e Call of Duty Mobile - entrambi free to play - hanno garantito ad Activision altri introiti. La serie è molto probabilmente più che in salute, nel complesso.