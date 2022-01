Among Us: roadmap del 2022, in arrivo la Lista Amici, una nuova mappa e modalità

Innersloth ha svelato i dettagli su ciò che è in arrivo per Among Us nel 2022, indicando una roadmap. Ci sono grandi aggiunte come una nuova mappa e una nuova modalità, ma anche alcuni graditi aggiornamenti sulla "quality of life", in arrivo fra non molto, compresa la tanto attesa lista amici.

"Lo so, lo so, sono anni che chiedete una lista di amici! Sta succedendo!" dice la community director Victoria Tran. "Finalmente, sarete in grado di tenervi in contatto con tutti i compagni di equipaggio con cui andate d'accordo... o tenere d'occhio i vostri più grandi nemici, suppongo? Sappiamo che molti di voi hanno stretto delle amicizie durature grazie a questo gioco, e questo è davvero fantastico - vogliamo permettervi di tenervi in contatto e continuare a giocare insieme!"

Tran continua a spiegare che le modifiche alla quality of life mireranno a rendere la creazione dell'account, la scelta della chat e altri aspetti del gioco meno complessi. "State fondamentalmente vivendo con noi la costruzione di Among Us e il nostro adattamento alla sua popolarità", dice Tran. "Detto questo, confondervi non è l'obiettivo, quindi apportare miglioramenti all'UX è uno dei prossimi passi. Grazie per essere stati pazienti con noi!"

Presto arriveranno anche i cosmetici di Ghostface, dalla popolare serie Scream. Potete vedere l'immagine qui sotto.

Inoltre, Among Us si prepara a fare il salto verso il Giappone: Among Us diventerà un manga e sarà pubblicato a breve!