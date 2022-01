Among Us diventerà un manga e sarà pubblicato a breve

Among Us diventerà un manga e avverrà a breve. Precisamente, sarà pubblicato a febbraio, su Bessatsu Corocoro, una rivista manga giapponese pubblicata mensilmente.

Per il momento non sappiamo altro. Non sappiamo se sarà un singolo numero, o una serie, ma crediamo di poterci aspettare una breve storia che ricrea i punti chiave di una partita del gioco. Uno dei personaggi sarà il traditore e probabilmente la trama ci porterà pagina dopo pagina a scoprire chi è il killer, in una sorta di racconto giallo. Sarà interessante anche scoprire in che modo lo stile orientale reinterpreterà la grafica di Among Us.

Among Us

Among Us è un successo mondiale e multimediale. Anche se non in formato ufficiale, era già stato creato un prodotto non videoludico dedicato, un cortometraggio di qualità, che ha ottenuto più di 11 milioni di visualizzazioni.

La pubblicazione è prevista per il 4 febbraio 2022, ma non sappiamo se sarà tradotta ufficialmente in altre lingue oltre al giapponese, o se dovremo fare affidamento sugli appassionati. Diteci, siete interessati a questo manga? Vi ricordiamo anche che Among Us diverrà un gioco VR, eccone il trailer!