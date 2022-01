Gran Turismo 7: confermato il ritorno del Daytona International Speedway

Mancano ancora diverse settimane al lancio di Gran Turismo 7 e Sony per stuzzicare i fan della serie di Polyphony Digital ha confermato oggi che tra i vari circuiti disponibili nel gioco ci sarà anche il Daytona International Speedway.

Per chi non lo sapesse, il Daytona International Speedway è un circuito situato a Daytona Beach, in Florida. È lungo circa 4 km e ospita diversi tipi di gare, incluse quelle con kart, motociclette e, ovviamente, automobilistiche. Il circuito offre diversi layout, due dei quali sono già apparsi nei precedenti capitoli della serie.

La forma del tracciato nell'immagine pubblicata su Twitter sembrerebbe suggerire il ritorno del "Daytona Road Course", ma probabilmente ci sarà anche la versione ovale "Daytona Superspeedway". Inoltre, la novità annunciata da Sony potrebbe non sorprendere alcuni dei fan più attenti, visto che il circuito si era già intravisto in uno dei precedenti trailer di Gran Turismo 7, ma quantomeno ora c'è la conferma ufficiale.

Gran Turismo 7 sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal prossimo 4 marzo. Il mese scorso del materiale promozionale ha svelato nuovi dettagli sul gioco, tra cui il numero di auto, marche e tracciati.