Litra Glow di Logitech: prezzo, data di uscita e caratteristiche della streaming light

Logitech For Creators ha presentato Litra Glow, una streaming light dotata di tecnologia TrueSoft. TrueSoft promette "un bilanciamento perfetto e naturale per qualsiasi tipo di pelle". Litra Glow è disponibile (anche) in Italia a partire da gennaio 2022 a un prezzo consigliato di €69.

La potete trovare sul sito di Logitech. "Litra Glow con tecnologia TrueSoft è il modo più veloce per usufruire di un'esperienza di illuminazione premium su qualsiasi setup," dichiara Jasmine Apolinar, Product Manager di Logitech For Creators. "Abbiamo progettato Litra Glow per risolvere alcune delle più comuni problematiche affrontate dagli streamer e dai creator, tra cui la qualità dell'illuminazione, ombre e affaticamento degli occhi dovuto a sessioni prolungate di streaming."

Litra Glow è plug-and-play e semplicissima da usare, gli streamer potranno facilmente selezionare la tonalità preferita grazie ai 5 preset per luminosità e temperatura, con luminosità regolabile e differenti opzioni di temperatura che vanno dalla luce calda a quella fredda usando i controlli posti sul retro di Litra Glow, e anche tramite il software Logitech G HUB.

Litra Glow di Logitech

Tramite G HUB, gli streamer potranno inoltre creare i propri preset e adattarli ad ogni situazione, attivandoli con un semplice click della tastiera o del mouse anche durante lo stream. Con G HUB, infine, i creator potranno controllare tutto il loro setup da streaming, inclusi Litra Glow, microfoni Blue Yeti e StreamCam.

La fonte luminosa di Litra Glow è progettata per non affaticare gli occhi ed è certificata per lunghe sessioni di streaming. Infine, Litra Glow include un supporto da monitor regolabile in altezza, tilt e rotazione.