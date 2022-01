Giochi mobile: $116 miliardi spesi su smartphone nel 2021, Roblox e Genshin Impact dominano

Secondo nuove statistiche condivide da App Annie, il mercato mobile ha infranto un altro record nel 2021. I giocatori, su smartphone, tablet e più in generale sulle piattaforme mobile, hanno speso 116 miliardi di dollari sui videogiochi, principalmente su Roblox e Genshin Impact.

Ancora più precisamente, la spesa totale nel 2021 su app mobile (videoludiche e non) è stata di 170 miliardi di dollari, con una crescita del 19% rispetto al 2020.

Nel 2021, secondo App Annie, Roblox ha guadagnato la prima posizione in termini di spesa dei consumatori, con Genshin Impact subito dietro. Per quanto riguarda gli utenti attivi mensili, PUBG Mobile ha strappato il primo posto, con Roblox al secondo posto, seguito da Candy Crush, Free Fire e Among Us.

Roblox

Inoltre, il numero di ore spese su app mobile è salito, raggiungendo 4,8 ore per utente al giorno nei principali mercati mobile. Il rapporto indica anche che i servizi mobile sono sempre più richiesti: i consumatori globali scaricano oltre 435.000 app al minuto, mentre le pubblicità delle app mobile hanno generato i 295 miliardi di dollari nel 2021.

Il successo del mercato mobile non stupisce più di tanto, visto che negli ultimi anni siamo stati testimoni di una continua crescita. Le grandi aziende si stanno attivando in tale direzione, ad esempio Take-Two che spenderà 12.7 miliardi di dollari per Zynga.