God of War per PC: i voti della stampa internazionale sono ottimi

God of War ha ottenuto gli elogi della stampa specializzata nel 2018 quando è approdato su PS4 e li ottiene nuovamente oggi con la versione PC, un porting che a quanto pare ha messo un po' tutti d'accordo per l'ottima conversione del gioco, stando ai voti delle prime recensioni pubblicate online.

Prima di vedere i voti della stampa internazionale, vi ricordiamo che da ora è disponibile anche la nostra recensione di God of War per PC, firmata da Pierpaolo Greco.

Di seguito una selezione dei voti della stampa internazionale:

Twinfinite - 100

Game Rant - 100

Jeuxvideo.com - 100

God is a Geek - 100

VGC - 100

Windows Central - 100

PC Invasion - 95

COGConnected - 95

Metro GameCentral - 90

GameSpot - 90

PCGamesN - 90

PCGamer - 90

PCMag - 80

TheSixthAxis - 80

Siliconera - 70

Nel momento in cui scriviamo, su Metacritic la media delle valutazioni di God of War per PC è di 93, praticamente un punto sotto a quella della versione originale per PS4. Come potrete vedere buona parte delle valutazioni oscillano tra il 9 e il 10, con diversi perfect score. Non manca anche qualche voce fuori dal coro, come ad esempio Siliconera che ha elargito un 7/10.

Tra i pregi più segnalati, il lavoro di ottimizzazione e l'assenza di bug o problemi di performance, nonché il supporto a DLSS, Reflex di Nvidia e il FSR di AMD. Inoltre in molti tessono le doti del gioco in sé, che a quattro anni dal debutto viene considerato uno dei titoli più avvincenti nel panorama videoludico.

Vi ricordiamo che la versione PC di God of War sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store a partire da venerdì 14 gennaio 2022.