The Legend of Vox Machina, trailer ufficiale della serie su Amazon Prime Video

The Legend of Vox Machina, la nuova serie animata dai creatori di Critical Role, si mostra con il trailer ufficiale a pochi giorni dal debutto su Amazon Prime Video: lo show sarà disponibile per gli abbonati a partire dal 28 gennaio.

Se conoscete Critical Role, saprete che tipo di umorismo pervade le folli partite di Dungeons & Dragons giocate da un gruppo di attori che spesso e volentieri include anche Laura Bailey e Ashley Johnson, le interpreti di Abby ed Ellie in The Last of Us 2.

"Dai creatori di Critical Role, ambientato nel mondo della Campagna 1, unisciti al disorganizzato gruppo noto come Vox Machina mentre intraprendono un viaggio che cambierà non solo le loro vite, ma il mondo intero", recita la sinossi del video.

Che dire? Il trailer appare davvero esplosivo, completamente fuori di testa, e la serie non mancherà di far parlare di sé, specie tra le fila degli appassionati di Dungeons & Dragons. Voi che ne pensate?