Gran Turismo 7: quante auto, marche e tracciati contiene? Tanti dettagli dal Giappone

Dettagli interessanti su Gran Turismo 7, come la quantità di auto, marche, tracciati e varie altre informazioni, derivano da un libretto promozionale distribuito nei negozi in Giappone in questo periodo, riportato online dall'utente Twitter riku.

In base a quanto riferito, Gran Turismo 7 dovrebbe contenere oltre 420 modelli di auto riprodotti "con la massima qualità", provenienti da oltre 60 case automobilistiche, da utilizzare in oltre 90 tracciati. L'anima del gioco sarà la GT Mode, ovvero la modalità single player classica della serie, che dopo la parentesi Gran Turismo Sport torna protagonista in questo nuovo capitolo.



Per quanto riguarda marche e auto ancora, il libretto parla di oltre 300 modelli post-2011 che possono essere acquistati, provenienti dalle marche presenti. Tra queste, si segnala la presenza almeno della Ferrari F8 e F12, a testimonianza di alcuni esponenti della casa di Maranello nel garage.

La "rivendita di auto usate" presente nel gioco consentirà anche di acquistare auto ormai fuori produzione, risalenti a prima del 2011 e anche di diversi decenni fa, comprese auto giapponesi storiche degli anni 80 e 90, con una lineup che verrà "aggiornata ogni giorno".

Il Tuning Shop consentirà di modificare ogni elemento interno dell'auto e l'assetto tra motore, freni, sospensioni, gomme e altro, con la possibilità di acquistare anche oggetti estremi come supercharger, turbocharger e altri elementi.

La modalità Scapes comprende oltre 2500 location in foto da 40 paesi diversi, da utilizzare come sfondi per questa opzione "fotografica", che dovrebbe supportare anche il ray tracing, come riferito di recente. Tornano anche le patenti di guida, che metteranno alla prova ai giocatori in diversi test per poter conquistare l'accesso ai livelli superiori di competizione.

Si prevede inoltre una notevole varietà di situazioni di gioco in termini di missioni e sfide, come le Battaglie da 0 a 400m, sfide di Massima Velocità, "Music Rally" a ritmo di musica e vari altri eventi che aggiungeranno molta varietà all'azione standard.

Tra le ultime novità sul gioco, abbiamo visto un video diario dedicato alla versione next gen, mentre dall'ESRB è arriva la conferma della presenza di microtransazioni in Gran Turismo 7.