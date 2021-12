Disney+, gennaio 2022: Eternals e tutte le altre novità tra film e serie TV

Avevamo già visto la data di uscita su Disney Plus di The Eternals , ma la ribadiamo nell' elenco dei nuovi film e serie TV in arrivo su Disney+ a gennaio 2022:

Disney+ rinnova il proprio catalogo a gennaio con una bella infornata di nuovi film e serie TV , tra i quali spicca Eternals , il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, che arriverà in streaming dal 12 gennaio 2022, con molti altri titoli in arrivo.

Nel frattempo, per quanto riguarda Eternals vi rimandiamo anche allo speciale su 5 cose da sapere sul nuovo film Marvel, mentre fra le novità in arrivo su Disney+ a dicembre c'è anche The Book of Boba Fett, atteso a partire dal 29 dicembre 2021.