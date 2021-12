NVIDIA GeForce RTX 2050, MX570 e MX550: tre nuove GeForce per laptop in arrivo in primavera

A sorpresa, Nvidia ha annunciato tre nuove GPU di fascia bassa che arriveranno effettivamente sul mercato nella primavera del 2022, all'interno si presume di portatili budget e ultraportatili. Nello specifico i tre modelli sono le NVIDIA GeForce MX550, NVIDIA GeForce MX570 e NVIDIA GeForce RTX 2050, con l'ultima delle tre dotata di RT core e Tensor core.

Partiamo proprio con la NVIDIA GeForce RTX 2050 in versione laptop che abbassa la soglia per poter godere delle meraviglie del ray tracing e dell'upscaling DLSS, quando ben implementato in grado di aumentare in modo drastico le prestazioni a fronte di una qualità dell'immagine eccellente. Non rinuncia inoltre alla tecnologia Optimus in funzione dell'efficienza e nemmeno al supporto per Reflex e Broadcast, sacrificando solo il supporto G-Sync.

Tra l'altro, in barba al nome, la RTX 2050 mette in campo più silicio di una NVIDIA GeForce RTX 2060 mobile. Equipaggia infatti 2048 CUDA core, con architettura Turing, che promettono buone prestazioni in 1080p, soprattutto in combinazione con il DLSS, anche se deve fare i conti con soli 4 GB di memoria benché GDDR6 a 14 GB, un bus di appena 64 bit e una banda di 112 GB/s, più che dimezzata rispetto al modello nominalmente superiore.

NVIDIA ha deciso di rendere ancora più accessibili ray tracing e DLSS su laptop ripescando l'architettura Turing per la NVIDIA GeForce RTX 2050 laptop

Anche nel caso delle NVIDIA GeForce MX550 e MX570 non si parla di novità, ma si parla se non altro di evoluzione. La MX550 promette infatti un miglioramento netto rispetto alla MX450 mentre la MX570 che si propone come la soluzione MX di punta e promette maggiori capacità di fotoritocco, editing e giochi delle recenti soluzioni grafiche integrate. Il tutto grazie a frequenze superiori e CUDA core più efficienti, forse quelli dell'architettura Ampere. Difficile però fare stime in mancanza di specifiche, che potrebbero essere rivelate al CES 2022, un appuntamento che potrebbe portare anche gli annunci delle GeForce RTX 3000 Ti per laptop e una combinazione di nuovi processori e nuove GPU mobile da AMD.

Scheda tecnica GeForce RTX 2050 laptop