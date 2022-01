God of War: dimensioni del download su PC svelate, sono inferiori alla versione PS4

Mancano ancora pochi giochi al debutto di God of War su Steam ed Epic Games Store, ma nel frattempo PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni del download della versione PC.

Come apprendiamo dal tweet di PlayStation Game Size, God of War pesa 34,6 GB su PC, ovvero poco più di 10 GB in meno rispetto alla versione PS4, che pesa 45,65 GB . In ogni caso parliamo di dimensioni tutto sommato contenute, il che senza dubbio è un punto a favore per chi sta aspettando l'arrivo di Kratos e Atreus su Steam ed Epic Games Store.

La versione PC di God of War sarà disponibile a partire da venerdì 14 gennaio. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione del porting PC dell'opera di Santa Monica, che sta ricevendo voti più che entusiastici da parte della critica internazionale.