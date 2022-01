Call of Duty Modern Warfare 2: uscita anticipata a causa delle vendite di Vanguard, per un insider

Stando alle fonti del noto giornalista e insider Tom Henderson, Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovo gioco della serie previsto per il 2022, potrebbe uscire prima del previsto per compensare le vendite di Call of Duty Vanguard, ritenute insoddisfacenti da parte di Activision.

Secondo Henderson, Call of Duty Modern Warfare 2 verrà svelato durante il corso della prossima estate. E fin qui, nulla di strano visto che è il periodo in cui solitamente vengono annunciati i giochi della serie.

Tuttavia l'insider ha aggiunto anche che il nuovo COD verrà pubblicato a ottobre, laddove tradizionalmente i giochi della serie escono a novembre, per via dello scarso successo commerciale registrato da Vanguard. Inoltre, subito dopo il lancio dovrebbe arrivare anche un "grosso" update per Call of Duty: Warzone, il battle royale free-to-play.

Henderson è uno degli insider più prolifici del momento, con diverse soffiate che si sono rivelate corrette. Tuttavia parliamo pur sempre di indiscrezioni di cui è impossibile al momento stabilire la veridicità.

Come accennato in precedenza, solitamente i giochi della serie Call of Duty arrivano nei negozi a novembre. Ci sono state tuttavia delle eccezioni in passato, come Call of Duty, Call of Duty 2 e Call of Duty: Modern Warfare (2019) che sono usciti a ottobre.

Secondo un altro rumor la modalità DMZ di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà open world e procedurale.