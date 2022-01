Demon's Souls per PS5 su Amazon in offerta con il 40% di sconto

Demon's Souls per PS5 è disponibile in offerta su Amazon con il 40% di sconto: si può acquistare il gioco a 48,99€ anziché 80,99, con un considerevole risparmio. Non il prezzo più basso di sempre, ma comunque un'ottima promozione.

Capace di totalizzare vendite per oltre 1,4 milioni di copie, Demon's Souls è il remake per PlayStation 5 del grande classico sviluppato da From Software nel 2009, reinterpretato in questo caso da Bluepoint Games.

Nella recensione di Demon's Souls abbiamo parlato di come il titolo sia tecnicamente eccelso, dotato di una grande atmosfera e migliorato anche per quanto concerne alcune meccaniche di gameplay rispetto all'originale.

"Il gioco è un tale concentrato di genialità da rappresentare ancora oggi una perfetta introduzione al genere per i neofiti, e una bellissima esperienza per coloro che ormai amano i soulslike con tutta l'anima", ha scritto nell'articolo Aligi Comandini.