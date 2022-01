Bobby Kotick rimarrà CEO di Activision Blizzard dopo l'acquisizione? "No comment"

Microsoft sta per comprare Activision Blizzard, per 69.7 miliardi di dollari. Oramai lo sanno tutti e, anche se la conferma definitiva si avrà solo fra molti mesi, il mondo videoludico si sta interrogando sul destino dell'azienda. Tra le varie, ci si domanda se il discusso Bobby Kotick rimarrà CEO di Activision Blizzard. La sua risposta? No comment.

Il New York Times ha infatti chiesto a Kotick cosa sarebbe successo dopo la chiusura dell'accordo, ma il dirigente si è rifiutato di rispondere in modo diretto. Ha però commentato la questione con questa frase: "Dopo la chiusura dell'accordo sarò disponibile secondo necessità".

A questo si aggiunge anche il commento del giornalista Imran Khan, che fa notare una delle verità più ovvie: "Nessuno può realmente dire alcunché sulle posizioni di CEO post-acquisizione, attualmente". Tutta la questione, infatti, è ancora in corso d'opera e in questo momento non ci sono le basi per dare risposte definitive.

Per il momento, come confermato anche dalla giornalista Dina Bass di Bloomberg, la dichiarazione ufficiale di Microsoft fa solo riferimento a quanto accadrà prima dell'acquisizione: Kotick continuerà a essere CEO di Activision Blizzard. Per quanto riguarda il dopo, dovremo attendere.

Dovremo attendere la chiusura dell'accordo che avverrà nell'anno fiscale 2023, secondo Microsoft.