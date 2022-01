L'accordo tra Xbox e Activision Blizzard si chiuderà nell'anno fiscale 2023, secondo Microsoft

L'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard è stato annunciato, ma quando sarà completamente chiuso? Secondo quanto indicato da Microsoft, il tutto avverrà durante l'anno fiscale 2023.

L'informazione è stata condivisa da Daniel Ahmad, come potete vedere nel tweet qui sotto. L'analista spiega che "anno fiscale 2023" significa tra il luglio 2022 e giugno 2023. Potrebbero quindi volerci 6 mesi, oppure anche 18. Più probabilmente una via di mezzo. Nel caso di Bethesda, ci erano voluti circa sei mesi per avere l'approvazione definitiva.

Fino a quando l'acquisizione non sarà completata, Activision Blizzard continuerà a operare in solitaria, come in passato. Solo successivamente gli autori di Call of Duty e World of Warcraft faranno riferimento a Phil Spencer, ovvero il capo di Xbox.

Ci vorrà del tempo per ultimare tutto il procedimento di acquisizione. Nel caso nel quale il tutto dovesse venire bloccato, Microsoft dovrà pagare 3 miliardi di dollari ad Activision Blizzard.

