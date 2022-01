Xbox Game Pass a quota 25 milioni di abbonati, annuncia Microsoft

Xbox Game Pass ha raggiunto quota 25 milioni di abbonati: un aumento pari a sette milioni rispetto al dato comunicato da Microsoft a gennaio 2021.

La notizia arriva in concomitanza con quella, clamorosa, dell'ingresso di Activision Blizzard negli Xbox Game Studios: un'acquisizione che costerà alla casa di Redmond ben 70 miliardi di dollari, ma le offrirà vantaggi evidentissimi.

Uno di questi sarà l'inevitabile, ulteriore crescita della base d'utenza di Xbox Game Pass, che grazie alla probabile esclusività di titoli come Call of Duty, Diablo, Overwatch e Warcraft attirerà senz'altro numerosi nuovi abbonati nei prossimi mesi.

Parliamo del resto di un servizio che si pone come una vera e propria killer application per la piattaforma Xbox, e che a partire da 9,99€ al mese consente di accedere a un catalogo di giochi sconfinato, che include anche tutte le produzioni first party dal day one.

Vantaggi che diventeranno ancora più evidenti non appena i contenuti targati Activision Blizzard verranno inseriti anch'essi nella line-up di Xbox Game Pass, andando a consolidare la ricchezza e la varietà di una ludoteca assolutamente sensazionale.