Activision, la borsa reagisce all'acquisizione di Microsoft: +28%, Sony scende

Con l'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, il mondo videoludico è in subbuglio. Anche la borsa ha ovviamente reagito e Activision Blizzard, mentre parliamo, può vantare una crescita del 28%. Mentre Sony è calata, con un -5%.

Precisamente, mentre scriviamo, la crescita di Activision Blizzard Inc. è di circa 28%, per un valore per azione di 83/84 dollari (+18 dollari). Sony Group Corporation, invece, ha perso circa 6.5 dollari per azione, passando così a 118 dollari.

Ovviamente, il valore delle azioni aumenta e diminuisce continuamente, quindi sarà più importante capire come si assesterà sul lungo periodo, dopo che la novità sarà scemata. In ogni caso, questa variazione in borsa era assolutamente attesa.

Diteci, cosa ne pensate di questi numeri? Vi sorprendono, oppure sono nell'ordine di grandezza che vi aspettavate? Vi ricordiamo che l'acquisizione richiederà del tempo, terminerà nell'anno fiscale 2023.