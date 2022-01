Activision Blizzard acquistata da Microsoft, Bobby Kotick scrive ai dipendenti

Activision Blizzard è stata acquistata da Microsoft e il CEO dell'azienda, Bobby Kotick, ha sentito il dovere di scrivere una lettera ai propri dipendenti per definire il futuro della società.

Il fatto che ora Activision Blizzard faccia parte degli Xbox Game Studios cambia ovviamente le prospettive rispetto al passato, e Kotick ha voluto spiegare come si è arrivati a tale decisione, nonché cosa accadrà a partire dai prossimi mesi.

Abbiamo tradotto la sua lettera integralmente qui di seguito: buona lettura.

"Oggi è un giorno incredibilmente entusiasmante. Continueremo il nostro viaggio per connettere e coinvolgere il mondo grazie all'eccellente intrattenimento che sappiamo realizzare, ma lo faremo come parte di Microsoft."

"Sono certo che il nostro grande talento e gli straordinari giochi combinati all'impegno per il miglior luogo di lavoro possibile ci consentiranno di crescere nell'ambito di quella che si pone come una gara sempre più competitiva per la leadership del settore gaming mentre il concetto di metaverso evolve."

"Quando pensate a cosa abbiamo costruito insieme, c'è davvero tanto di cui essere orgogliosi. Negli ultimi trentuno anni abbiamo plasmato il gaming grazie alla nostra voglia di offrire gioia, divertimento e l'emozione di portare a termine qualcosa."

"Abbiamo trasformato i videogiochi in esperienze sociali e consentito agli utenti di trovare obiettivi e motivazioni attraverso la più coinvolgente forma di intrattenimento: i nostri titoli. Nel farlo, abbiamo creato e intrattenuto comunità composte da centinaia di milioni di giocatori."

"Connettere queste comunità insieme sarà il prossimo passo. Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney e molti altri nutrono ambizioni per le loro produzioni nell'ambito del gaming e del metaverso. Competitor consolidati ed emergenti vedono opportunità per dar vita a mondi virtuali pieni di contenuti di qualità, creati da professionisti o dagli stessi utenti, e ricche interazioni sociali."

"Il nostro talento e i nostri giochi sono componenti importanti nella costruzione di un ricco metaverso. Abbiamo sempre attratto i migliori sviluppatori e creato i migliori giochi, cogliendo ogni opportunità con passione, ispirazione, attenzione e determinazione."

"Man mano che gli investimenti nel cloud computing, nell'intelligenza artificiale e nel machine learning, nell'analisi dei dati, nelle interfacce utente e nelle capacità di creare esperienze diventano più competitivi, crediamo che questa partnership giocherà a favore delle nostre ambizioni."

"Nel considerare possibili partner, tutte le strade portano a Microsoft. Come noi, realizzano videogame da tanto tempo. Microsoft ha già distribuito giochi presso centinaia di milioni di computer e dispositivi elettronici, e dispone delle tecnologie e dell'innovazione per supportare le esperienze next-gen."

"Microsoft supporterà inoltre il nostro percorso verso una cultura più forte. Il CEO Satya Nadella è un esempio di come la premura possa essere la cifra di una leadership. Ispirare le persone attraverso l'empatia è un potente motivatore, quello che vogliamo abbracciare nel rinnovarci nel lavoro che facciamo e stabilire nuovi standard per un luogo che sia accogliente e inclusivo."

Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard

"Cosa più importante, Microsoft vuole il vostro talento, la vostra creatività e la vostra dedizione agli altri. Il successo di Activision Blizzard nel corso degli anni può essere direttamente attribuito a ognuno di voi, e Microsoft riconosce questo impegno per l'eccellenza e l'indipendenza creativa che ci contraddistingue, dunque ci aspettiamo minimi cambiamenti nell'ambito della nostra forza lavoro in seguito alla chiusura della transazione. Le infrastrutture di Microsoft ci daranno accesso a conoscenza, tecnologia e strumenti, offrendo opportunità ancora maggiori di apprendimento e crescita."

"Nessuna cultura aziendale, inclusa la nostra, può dire di non aver bisogno di migliorare, e grazie al vostro input ci stiamo impegnando per migliorare. Il mio impegno è quello di continuare a far evolvere la nostra cultura così che Microsoft si trovi ad acquisire una compagnia dotata di un luogo di lavoro esemplare."

"Operazioni come queste possono richiedere molto tempo per essere completate. Finché non riceveremo tutte le approvazioni necessarie e finché altre condizioni non verranno rispettate, il che accadrà nel corso dell'anno fiscale 2023, che si conclude il 30 giugno 2023, seguiteremo a operare in maniera del tutto autonoma. Io continuerò a essere il vostro CEO con la stessa passione e l'entusiasmo che nutro da quando ho iniziato questo fantastico viaggio nel 1991."

"Naturalmente questo annuncio farà emergere tante domande, e organizzeremo numerosi forum ed eventi per essere sicuri di rispondere ai vostri dubbi."

"Sono incredibilmente fiero di questa compagnia, di voi e del lavoro che abbiamo fatto insieme. Ora è il momento di procedere al prossimo capitolo e alle infinite possibilità che questa acquisizione rappresenta per noi. Non potrei essere più soddisfatto dei vostri sforzi, della vostra attenzione e della dedizione nel connettere il mondo attraverso la gioia e il divertimento."