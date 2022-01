Expeditions: Rome, la recensione di un gioco che oscilla tra giocare di ruolo e strategia

Siamo nella tarda era repubblicana e a Roma, mentre la sua potenza militare le consente di espandersi per tutto il Mediterraneo, internamente si vanno moltiplicando le congiure e gli attriti tra le famiglie più potenti. La situazione è esplosiva: il divario tra ricchi e poveri aumenta e molti soldati sembrano essere più fedeli ai loro comandanti che a Roma stessa. In questo scenario non proprio tranquillissimo inizia la storia del protagonista, figlio di una casata patrizia sfuggito a una congiura in cui ha perso la vita suo padre. Per salvarsi è dovuto partire per la Grecia, dove è in corso una campagna contro alcuni ribelli, fomentati da Re Mitriade del Ponto. Da semplice privilegiato, il nostro dovrà diventare un vero e proprio comandante, per tornare a Roma e fare giustizia di quanto è accaduto alla sua famiglia.

Gameplay ibrido

La mappa generale in cui si muovono party e truppe

Il titolo di Logic Artists oscilla in continuazione tra l'essere un gioco di ruolo e uno strategico, con l'utente che deve non solo prendersi cura di un party di personaggi ben caratterizzati, tutti con le loro storie, ma deve anche gestire un esercito guidandolo sul campo di battaglia, seppur indirettamente. Come accadeva in Expeditions: Conquistador ed Expeditions: Vikings, i giochi precedenti della serie, lo scenario di gioco è in parte storico e in parte pura fiction. Quindi aspettatevi d'incontrare personalità dell'epoca, che avrete sicuramente conosciuto sui libri scolastici, che collaborano con personaggi finti, creati a hoc per il gioco.

In termini di gameplay, ci troviamo di fronte a un titolo quanto mai variegato, che offre moltissimi sistemi e che ha come principale difetto proprio quello di non approfondirne alcuni. Diciamo che l'esperienza nel complesso risulta essere intrigante, per i motivi che spiegheremo, ma che a volte si sente davvero la necessità di approfondire alcuni aspetti, in particolare quelli strategici. Come gioco di ruolo, Expeditions: Rome ricorda moltissimo la formula Baldur's Gate, pur con le opportune differenze. Quindi si alternano fasi esplorative inquadrate dall'alto in aree ben delimitate, ad altre di combattimento puro ad altre ancora in cui siamo chiamati a fare delle scelte, spesso radicali, che determinano non solo lo svolgersi di alcuni eventi, ma anche il rapporto tra noi e i nostri sottoposti.

Diciamo che qui spicca moltissimo il lavoro fatto dagli sviluppatori per rendere la storia il più interessante possibile, anche nei momenti teoricamente più deboli. In particolare si vede un grande impegno per rendere gli eventi più interessanti, visto che sono dotati di design molto forti. La cosa spicca in particolare per i combattimenti. Così in molte occasioni vincere non significa dover sconfiggere il nemico, ma raggiungere degli obiettivi diversi, come dare fuoco a un certo numero di navi, difendere un personaggio, ridurre la scorta di un nemico particolarmente forte in modo da isolarlo e così via. In questo aiuta moltissimo il combattimento a turni, basato sulla spesa di punti azione, che ha consentito ai designer di pensare i vari momenti topici in modo molto più strategico di quanto si potesse sperare.