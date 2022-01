The Cuphead Show!: trailer con data di uscita per la serie Netflix

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di The Cuphead Show!, la serie TV animata basata sul gioco run&gun di Studio MDHR. Il filmato ha anche svelato la data di uscita: 18 febbraio 2022. Potete vedere il video qui sopra.

La descrizione ufficiale della serie di Netflix è: "Basato sul pluripremiato videogioco che ha fatto irruzione sulla scena videoludica con uno splendido stile di animazione retrò, The Cuphead Show! è una serie comica che segue le disavventure uniche dell'adorabile e impulsivo furfante Cuphead e del suo cauto ma facilmente influenzabile fratello Mugman. Mentre i due perlustrano il loro surreale mondo - le Inkwell Isles - in cerca di divertimento e avventura, si guardano sempre le spalle a vicenda. A meno che non sia rimasto solo un biscotto, nel qual caso ogni tazza è per sé. The Cuphead Show! combina delizie nostalgiche, gag divertenti e una sana dose di paura, specialmente quando una nemesi ridicolmente strana, il Diavolo in persona, arriva sulla scena per giocare con i nostri eroi."

"Per King Features, C.J. Kettler sarà il produttore esecutivo e i creatori di Cuphead - Chad e Jared Moldenhauer - saranno i produttori esecutivi per Studio MDHR. La serie sarà prodotta da Netflix Animation ed è prodotta dal produttore vincitore di Emmy e Annie Award, Dave Wasson (Mickey Mouse Shorts) e co-prodotta da Cosmo Segurson (Rocko's Modern Life: Static Cling)."

Netflix ha anche creato un sito interattivo per ingannare l'attesa fino alla pubblicazione dello show.