God of War subito primo nella classifica Steam, Elden Ring quinto

God of War ha subito conquistato la vetta della classifica Steam, come da aspettative, ma ha fatto molto bene anche Elden Ring, capace di raggiungere la quinta posizione della top 10 solo con i preorder.

Classifica Steam, settimana dal 10 al 16 gennaio 2021



God of War Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Ready or Not Elden Ring Valve Index Project Zomboid Dying Light 2 It Takes Two FNAF: Security Breach

Accolto con ottimi voti dalla stampa internazionale, con un'unica e discutibile eccezione, God of War ha entusiasmato gli utenti della piattaforma Valve fin da subito, battendo il record di Horizon Zero Dawn per quanto riguarda le ex esclusive PlayStation.

Come detto, la versione PC di Monster Hunter Rise (recensione) ha fatto anch'essa molto bene, andando a occupare sia il secondo che il terzo posto per via delle due edizioni differenti: l'hunting game di Capcom rimane molto popolare sulla piattaforma Windows.

Tornando invece a parlare di preorder, c'è quello di Dying Light 2: Stay Human che occupa al momento l'ottava posizione in classifica e non potrà che crescere man mano che si avvicinerà la data di uscita del gioco, fissata al 4 febbraio.