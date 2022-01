PS5 e PS4, 22 giochi da non perdere di vista nel 2022 secondo Sony

Sony ha stilato una lista con ventidue giochi per PS5 e PS4 in uscita nel 2022 che non bisogna perdere di vista: dalle esclusive first party alle produzioni multipiattaforma, passando per gli indie più promettenti, l'elenco è senz'altro entusiasmante.

Come sapete, abbiamo pubblicato un corposo speciale con tutti i giochi in uscita nel 2022, ma la selezione effettuata dalla casa giapponese ha ovviamente una sua rilevanza ed è senza dubbio interessante capire quali prodotti sono stati inseriti e quali no. Ad esempio non c'è Hogwarts Legacy: una conferma del rinvio al 2023?

"Dagli indie pensati per farti emozionare, ai titoli campioni di incassi che ti trasportano nell'azione, dai uno sguardo ad alcuni dei migliori titoli in arrivo nel 2022 e oltre", recita l'introduzione dell'approfondimento pubblicato sul sito ufficiale PlayStation. Che dite, vediamo questa lista?

1. Horizon Forbidden West

Anche se abbiamo finalmente compreso le origini della protagonista e gli eventi che hanno fatto sprofondare il mondo in un'era tecnologica oscura, le rivelazioni annunciate alla fine di Horizon Zero Dawn (che puoi leggere qui se hai bisogno di un ripassino) lasciano ancora numerosi misteri da risolvere per Aloy.

Un viaggio verso ovest implica anche nuove macchine da abbattere, nuove tribù da incontrare e nuove minacce da affrontare, il tutto sullo sfondo di nuovi pericoli potenzialmente catastrofici che prendono forma.

Data di uscita: 18 febbraio 2022

2. Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri

Famosa per sequenze d'azione cinematografica, cacce ai tesori e antichi rompicapi da risolvere, la serie UNCHARTED ha raggiunto un nuovo livello di emozioni in UNCHARTED 4: Fine di un Ladro e UNCHARTED: L'Eredità Perduta.

Recentemente rimasterizzati per PlayStation 5 e per la prima volta anche per PC, puoi vivere le avventure indipendenti in giro per il mondo di Nathan Drake e Chloe Frazer alle prese con gli avversari più temibili e i loro percorsi di crescita personale.

Data di uscita: In arrivo su PS5 il 28 gennaio e su PC nel 2022

3. Elden Ring

Elden Ring riprende la creazione meticolosa di universi strettamente interconnessi dei titoli precedenti firmati FromSoftware e la espande con un mondo aperto arricchito da angusti anfratti e fessure da esplorare.

Inoltre, porta avanti l'incredibile profondità di combattimento che contraddistingue gli sviluppatori (ora anche con scontri a cavallo), l'ampio arsenale di armi con le relative abilità, e un sfida avvincente che ti tiene incollato al gioco.

Data di uscita: 25 febbraio 2022

Dying Light 2: Stay Human, una sequenza di combattimento in prima persona

4. Dying Light 2 Stay Human

Il sequel di apocalisse di contagi dello sviluppatore Techland, che si svolge 20 anni dopo le vicende del titolo originale, vede l'umanità sull'orlo della rovina. Mantiene sapientemente lo stesso senso di raccolta di risorse durante il giorno e di sopravvivenza durante la notte che ha reso l'originale un potente mix di esplorazione parkour con un rapporto tra rischio e ricompensa adrenalinico quando il sole tramonta oltre l'orizzonte.

Anche se questi contagiati possono sembrare innocui di giorno, diventano veloci, letali e aggressivi al calare delle tenebre.

Data di uscita: 4 febbraio 2022

5. God of War Ragnarok

Il capitolo di God of War del 2018 ha raccontato la lotta di Kratos come padre in conflitto e marito in lutto in una nuova versione profondamente personale del generale Spartano.

Ora, mentre il figlio cerca di trovare il suo posto nel mondo, Kratos deve aiutare Atreus a comprendere cosa significa essere il figlio di un semidio greco e uno degli ultimi Giganti in vita dei regni.

Il padre e il figlio continueranno il percorso per diventare migliori o si lasceranno guidare dalla vecchia sete di distruzione che ha definito il passato di Kratos mentre il crepuscolo degli dei nordici si avvicina?

Data di uscita: 2022 - Da confermare

6. Gran Turismo 7

Decenni di eccellenza con il simulatore di guida reale hanno portato alla nascita di un gioco che racchiude tutta la storia dell'universo di corse, tracciati reali e di fantasia, centinaia di veicoli personalizzabili e spettacolari eventi di stagione in una nuova generazione di simulazione.

Il ritorno del "CaRPG" porta con sé anche un senso costante di progressione dei singoli veicoli, creando al contempo una selezione da sogno di piloti quotidiani personalizzabili e collaborazioni innovative con case automobilistiche che ridefiniscono il concetto di auto da corsa moderne.

Data di uscita: 4 marzo 2022

Gotham Knights, i quattro protagonisti

7. Gotham Knights

Batman è morto. Una nuova malavita criminale in crescita ha invaso le strade di Gotham City. Adesso tocca alla famiglia di Batman, con Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, proteggere Gotham, dare nuova speranza ai cittadini, mettere in riga la polizia e terrorizzare i criminali.

Dal risolvere i misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia della città a sconfiggere celebri cattivi in scontri epici, dovrai trasformarti nel nuovo Cavaliere Oscuro e impedire che la città cada in preda al caos.

Data di uscita: 2022 - Da confermare

8. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

L'originale accostamento dei combattimenti profondi dei titoli Nioh di Team Ninja con un nuova e oscura rivisitazione dell'universo FINAL FANTASY originale del 1987 vede i personaggi tentare di realizzare la profezia originale dei Guerrieri della Luce, destinati a sconfiggere il Caos e salvare il mondo dall'Oscurità.

Grazie al sistema di lavoro completo, è possibile cambiare rapidamente armi, abilità e attrezzature, e vivere scontri con i boss incredibilmente veloci (e spettacolari), che dimostrano tutta la capacità di Team Ninja di plasmare sistemi di combattimento profondi ma accessibili e lo straordinario talento di Square Enix nella creazione di mondi incredibilmente dettagliati.

Data di uscita: 18 marzo 2022

9. GhostWire: Tokyo

Portando avanti la serie The Evil Within, Tango Gameworks si allontana dal genere survival horror per proporre un viaggio attraverso un Giappone soprannaturale ricco di dettagli in Ghostwire: Tokyo. Il talento distintivo di Tango per atmosfere e scenari creativi catapulta i giocatori in una Tokyo infestata nel bel mezzo di una misteriosa sparizione di massa con visitatori alieni che invadono le strade.

Attingendo corposamente al folklore giapponese e alle leggende metropolitane, Ghostwire: Tokyo è un'avventura d'azione in prima persona in cui utilizzi un mix di combattimenti tradizionali e spettrali per purificare luoghi reali di Tokyo, salvando la città da mostri di un altro mondo mentre fai luce sul mistero della scomparsa della popolazione.

Data di uscita: 2022 - Da confermare

Tiny Tina's: Wonderlands, nel gioco si saranno anche i draghi

10. Tiny Tina's Wonderlands

Tiny Tina's Wonderlands porta avanti lo stile "fantasy/sparatutto" del DLC più accattivante di Borderlands 2, Assalto alla Rocca del Drago.

La doppiatrice Ashly Burch torna a offrire le sue doti inimitabili, mentre tutte le catture da sparatutto con bottino che hanno definito Borderlands ti attendono... Condite con draghi, naturalmente.

Data di uscita: 25 marzo 2022

11. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Extraction riprende il mix perfetto ormai consolidato di sparatorie tattiche, distruzione (e ricostruzione) dell'ambiente e multigiocatore online a squadre di Rainbow Six Siege... E lo fonde con un'invasione aliena.

Anche se potrebbe sembrare un brusco cambiamento per la serie ormai consolidata, l'elemento fantasy trasforma questa esperienza competitiva in una cooperativa. Raggiungi obiettivi generati in modo procedurale, cercando al tempo stesso di non spingerti oltre i limiti scegliendo di estrarre o di esplorare troppo i livelli infestati da creature aliene.

Data di uscita: 20 gennaio 2022

12. Suicide Squad: Kill the Justice League

Gli avversari tanto caotici quanto brillanti nelle avventure notturne della famiglia di Batman trovano espressione nella Suicide Squad (e negli sviluppatori originali della serie Batman: Arkham Rocksteady): Harley Quinn, King Shark, Deadshot e Captain Boomerang hanno l'arduo compito di abbattere Brainiac, che è riuscito a controllare la mente della Justice League.

Per semplificare le cose, oltre a esplorare per la prima volta una Metropolis a mondo aperto, il multigiocatore online ti consente di combattere al fianco dei tuoi amici per annientare schiere di nemici.

Data di uscita: 2022 - Da confermare

Stray, una delle affascinanti ambientazioni

13. Stray

È una testimonianza della semplicità che lascia intendere il titolo (un gatto randagio che vive in una società robotica apparentemente priva di esseri umani) e della grande giocabilità attraverso una splendida animazione e ambienti al neon dettagliati, in un titolo a base di clic senza troppe spiegazioni. A questo proposito, se non hai ancora guardato il trailer del gioco, questo video è la prima cosa che dovresti vedere.

Data di uscita: Inizio 2022

14. OlliOlli World

Lo sviluppatore Roll7 è incredibilmente riuscito a reinventare la magia da "ci riprovo solo un'altra volta" dei titoli Tony Hawk originali con i loro giochi di skateboard 2D OlliOlli dai rigidi controlli. Non c'è da stupirsi quindi che OlliOlli World abbia finalmente fatto il salto passando alla terza dimensione con l'universo di skateboard utopico esplorabile dal nome di Radlandia.

La nuova prospettiva consente ai giocatori di spostare le corsie in primo piano o sullo sfondo del livello, di ammirare vasti panorami, effettuare grab, wall grind e altri trick che non erano possibili con la grafica bidimensionale dei due titoli originali, il tutto senza perderne i riavvi istantanei e la costante ricerca della perfezione.

Data di uscita: 8 febbraio 2022

15. Salt and Sacrifice

Il sequel di Salt and Sanctuary è un titolo co-op online che ti consente di unirti a un altro giocatore nella caccia nei panni di un Inquisitore Marcato per eliminare i maghi dall'intricato territorio di gioco. Inoltre, un sistema di creazione completo per oggetti ed azioni come saltare un muro e arrampicarsi con un rampino hanno reso l'ambiente ancora più complesso ed esplorabile.

Il risultato è un titolo che si presenta come una sorta di de-evoluzione in stile retrò dei migliori aspetti della narrazione ambientale e dei combattimenti tecnici profondi di From, il tutto condito con una suggestiva prospettiva 2D a scorrimento laterale.

Data di uscita: 2022 - Da confermare

Little Devil Inside, il treno che potremo usare per spostarci nella mappa

16. Little Devil Inside

Forse non è poi un peccato se una modestissima parte delle grafiche sconfinate in stile Maquette di ispirazione tilt-shift e dei pittoreschi interni vittoriani si allontana dal genere horror lovecraftiano che viene rivelato poco per volta e dalla caccia ai mostri.

Questo mix di sopravvivenza, esplorazione e cooperazione è condito con il fatto che non tutti sono ciò che sembrano, per arricchire l'intero gioco con una dimensione vagamente onirica.

Data di uscita: 2022 - Da confermare

17. Sifu

Sifu è un viaggio in-game di una vita in cui il tuo unico scopo è vendicare l'uccisione della famiglia di un ragazzo. A ogni morte, il protagonista è rigenerato, ma la progressione del tempo prosegue inarrestabile così come l'età del personaggio, riducendone stato di salute, e rendendo al contempo i suoi colpi sempre più letali.

Mentre il personaggio cerca di vendicare la morte della sua famiglia, le abilità uniche sviluppate dai gamer diventano quelle del protagonista, e il rapporto tra rischio e ricompensa passa dalla forza brutale a mosse strategiche per compensarne la fragilità.

Data di uscita: 20 febbraio 2022

18. OXENFREE II: Lost Signals

Forse può sembrare un po' da arroganti inserire un titolo in questo elenco basandoci esclusivamente su una manciata di teaser e sul successo del titolo originale. Tuttavia, è proprio per il gioco originale, che richiama l'epoca d'oro delle avventure a scorrimento laterale "punta e clicca" con l'aggiunta di una sana dose di brividi soprannaturali, che OXENFREE II si prospetta così entusiasmante.

Data di uscita: 2022 - Da confermare

Tchia, la protagonista a bordo di una barchetta

19. Tchia

Un'avventura sandbox brillante, invitante ed ampiamente esplorativa ambientata in un paradiso tropicale ispirato alla Nuova Caledonia. Suona l'Ukulele, sali e scivola attraverso i paesaggi lussureggianti e nuota nella barriera corallina. Ah, e per rendere l'esplorazione un po' più piacevole, puoi incarnarti in qualsiasi oggetto o animale dell'arcipelago, dai pesci e gli uccelli alle creature terrestri. Rilassante, immersivo, splendido e un vero toccasana per lo spirito.

Data di uscita: 2022 - Da confermare

20. Babylon's Fall

I celebri specialisti dell'azione di PlatinumGames, responsabili (tra gli altri) di NieR: Automata, tornano con una nuova interpretazione del genere RPG d'azione.

Hanno preso tutti i loro marchi di fabbrica: il combattimento fluido e le schivate sincronizzate, le armi e gli alberi di abilità più originali, le combo semplicemente perfette, e li hanno fusi insieme in un co-op a quattro giocatori ambientato in un mondo fantasy unico con un'estetica da pittura a olio medievale.

Data di uscita: 3 marzo 2022

21. Forspoken

Forspoken vanta un cast stellare che include anche Gary Whitta (Rogue One) e Amy Hennig (Uncharted) tra gli autori, e Bear McCreary (Battlestar Galactica) e Garry Schyman (Destroy All Humans!, BioShock) tra i compositori.

Perché tutti questi nomi? Al momento trapelano poche informazioni. Le clip trailer dell'attraversamento del terreno sono parte integrante del gioco, così come la trama in stile "New York in un nuovo mondo", ma l'esplorazione attraverso un universo dalla grafica mozzafiato rende questo contrasto ancora più accattivante.

Data di uscita: 24 maggio 2022

22. The Lord of the Rings: Gollum

Pur avendo svolto un ruolo chiave nel romanzo di J.R.R. Tolkien, molte parti della missione di Gollum non sono state ancora raccontate in dettaglio. Ha visto cose che gli altri non possono immaginare ed è sopravvissuto ad avvenimenti e gli altri non avrebbero mai raccontato. Lacerato dalla sua doppia personalità, può essere perfido e malvagio come Gollum, ma amichevole e prudente come Sméagol. In The Lord of the Rings: Gollum, potrai vivere la sua storia, dal passato come schiavo all'ombra della Torre Oscura al soggiorno con gli Elfi di Mirkwood, in un'avventura che oltrepassa lo schermo e le pagine.

Data di uscita: 2022 - Da confermare