God of War per PC: update 1.0.2 disponibile, vediamo i dettagli della patch

God of War in versione PC si aggiorna con l'update 1.0.2 che porta con sé alcune correzioni e miglioramenti, come vediamo nelle note relative alla patch per il nuovo gioco Sony uscito la settimana scorsa su piattaforma Windows.

Jetpack e Sony Santa Monica hanno dunque pubblicato questa piccola patch che punta soprattutto a correggere alcune imperfezioni tecniche nel gioco, dunque non si tratta di grossi cambiamenti ma di correzioni marginali, comunque necessarie per una corretta fruizione di God of War su PC.

Si tratta di correzione di bug, in particolare un problema che emergeva con l'utilizzo di CPU Intel di 12esima generazione che, in certi casi, costringeva ad usare la scheda grafica integrata invece della GPU discreta, e un problema con l'interfaccia utente che poteva generare un utilizzo sbagliato della memoria disponibile.

Altri cambiamenti riguardano l'aggiunta di un messaggio di errore che può comparire al salvataggio del gioco nel caso di mancanza di una cartella per i salvataggi o dei relativi permessi di utilizzo, e un nuovo messaggio di errore che può comparire nel caso di utilizzo non corretto della GPU, derivato spesso da problemi con l'overclocking.

Per il resto, abbiamo visto come le mod comincino già a circolare per God of War su PC, come quella che rasa Kratos e quella che incrementa il FOV, rendendo alcuni scontri con i boss più spettacolari.