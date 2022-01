Call of Duty: Vanguard e Warzone, Stagione 2 rinviata per risolvere alcuni problemi

Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone vedranno la Stagione 2 arrivare in ritardo rispetto a quanto previsto, essendo stata rinviata almeno fino a metà febbraio per poter risolvere una certa quantità di problemi emersi nei giochi e proporre dunque una nuova esperienza al meglio della forma.

La Stagione 2 di Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone arriverà dunque il 14 febbraio 2022, in base a quanto riferito da Activision, che ha avvertito l'utenza proprio a poche ore di distanza dall'annuncio dell'orma famosa acquisizione da parte di Microsoft.

In precedenza, la data di uscita per la nuova stagione era fissata per il 2 febbraio, ma evidentemente c'è bisogno di una quantità maggiore di tempo per sistemare le cose.

Le due settimane aggiuntive verranno utilizzate per correggere alcuni problemi emersi con i capitoli Vanguard, Warzone, Black Ops Cold War e Modern Warfare, in modo da effettuare una ripulitura completa dei vari Call of Duty attualmente in corso. Le correzioni sono sparse su un ampio spettro di elementi del gioco, specialmente considerando così tanti capitoli tutti insieme.

Si parla di ottimizzazione del gameplay, aggiustamento del bilanciamento, correzione di bug, miglioramento della stabilità e delle performance e una ripulitura generale ai giochi. Nonostante il lancio abbia avuto delle difficolta, Call of Duty: Vanguard è il gioco più venduto del 2021 negli USA, tuttavia il gioco sta incontrando difficoltà anche per lo stato di agitazione dei dipendenti in sciopero.