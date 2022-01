God of War per PC: la mod per il FOV rende gli scontri con i boss più spettacolari

God of War per PC è disponibile da pochi giorni su Steam ed Epic Games Store ma sono già disponibili le prime mod in rete. Tra le più gettonate al momento c'è quella che permette di modificare il Field of View (FOV) e che tra i vari pregi ha quello di rendere gli scontri più spettacolari, in particolare quelli con i boss.

Ne è un esempio, il video gameplay pubblicato dall'utente DEAFPS, con FOV impostato a 105, che mostra lo scontro con il primo boss del gioco, lo "Sconosciuto" (se non avete ancora scoperto il suo vero nome, non continuate oltre se non volete incappare in qualche spoiler).

Come possiamo notare una visuale più ampia rispetto a quella originale non intacca assolutamente la spettacolarità del combattimento, ma anzi permette di apprezzare ancor di più i rapidi e improvvisi scatti dell'avversario di Kratos e la portata degli attacchi magici.

Come avevamo riportato nel corso del weekend, un utente di Reddit ha realizzato una mod per modificare il FOV nella versione PC di God of War, un opzione non disponibile di default probabilmente per via della regia con un unico piano sequenza del gioco. Tuttavia la mod in questione aveva alcuni problemi di compatibilità durante la cutscene, creando effetti visivi poco piacevoli. Nel frattempo ne è stata pubblicata un'altra su NexusMod che invece sembra funzionare piuttosto bene, a patto di rientrare nei limiti del 30% consigliati dal suo autore.

La versione PC di God of War è disponibile su Epic Games Store e Steam, dove nel giro di meno 24 ore ha superato quota 60.000 giocatori contemporanei e si è aggiudicato il podio della classifica di vendite sulla piattaforma Valve.

Oltre a quella per il FOV, attualmente sono disponibili altre mod su NexusMod, come quella che permette di importare un salvataggio completo con tutte le armature sbloccate, quella che aggiunge la compatibilità con Windows 7 e altro ancora.