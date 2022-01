Pandemic rimosso dai negozi digitali, su richiesta dell'editore

Pandemic, un gioco da tavolo in versione digitale, non è più acquistabile da Steam, App Store e Google Play. L'editore, Asmodee ne ha infatti chiesto la rimozione dai negozi digitali, che è avvenuta nel silenzio generale. Considerate che il gioco è stato tolto dalla vendita su Steam il 6 gennaio, ma la notizia sta iniziando a circolare solo ora.

In realtà, se non fosse per la pagina Steam del gioco, dove viene riportato che non è possibile acquistarlo per richiesta del publisher, non si sarebbe saputo nulla. Del resto sono molti i giochi che vengono tolti dai negozi digitali senza troppo clamore, quindi in pochi ci avrebbero fatto caso.

Pandemic sarà rimosso anche dal Microsoft Store e dall'Xbox Game Pass alla fine di gennaio 2022, mentre sarà eliminato dal Nintendo eShop alla fine di luglio 2022.

Emersa la questione, Asmodee ha scritto una lettera a PC Gamer in cui ha spiegato la situazione, senza spiegare in realtà nulla. Intanto ha ringraziato i giocatori per il loro supporto, poi ha dichiarato che la rimozione è avvenuta a seguito di diverse valutazioni, che però non possono essere discusse pubblicamente.

I riferimenti al gioco sono stati rimossi anche dal sito di Asmodee Digital.

Cosa potrebbe essere successo? Difficile dirlo, senza ulteriori informazioni. Che dipenda dalla nuova proprietà dell'editore, ossia Embracer Group?