Buck Up And Drive!, i cartelloni LGBTQ+ fanno infuriare i giocatori omofobici

Gli sviluppatori di Buck Up And Drive!, un gioco di guida arcade indie, hanno incluso dei cartelloni di supporto alla comunità LGBTQ+, che hanno fatto infuriare i giocatori omofobi.

C'è da specificare che i cartelloni pubblicitari LGBTQ+ sono attivi di default e che provando a deselezionarli vengono trasformati in bandiere LGBTQ+. Di fatto non è possibile eliminare questi riferimenti dal gioco, per precisa volontà degli autori.

Avendo provato brevemente il gioco possiamo confermare la cosa, nonché garantire che si tratta di elementi dello scenario. Comunque sia molti si sono lamentati dell'opzione fasulla, considerata provocatoria, e della presenza di un messaggio politico in un gioco simile.

Lo sviluppatore Fábio Fontes ha spiegato a Gayming Magazine la questione, raccontando che nel gioco ci sono delle bandiere del pride (arcobaleno e trans) tra gli oggetti che scorrono lungo la strada. Immaginando come avrebbero reagito certe persone, ha creato appositamente la provocazione dell'opzione fasulla.

Le reazioni sono state in verità diverse. Naturalmente c'è chi ha dato il peggio di sé, ma c'è anche chi ha pensato a un bug e chi si è fatto una grossa risata, considerando la trovata per quello che è.

Del resto stiamo parlando di un gioco arcade completamente folle e immediato, come potete capire anche solo guardandone la pagina Steam. L'opzione fasulla del menù è la minore delle sue stranezze.