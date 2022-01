Atomic Heart, nuove immagini per l’FPS in stile Bioshock sovietico

Atomic Heart, lo sparatutto in prima persona di Mundfish che ricorda lo stile di Bioshock ma in chiave "sovietica", è protagonista di nuove immagini condivise su Twitter dal content creator Jamie Moran.

I nuovi scatti mostrano alcune delle location che visiteremo durante il gioco, tra cui un raccapricciante tunnel sotterraneo con vistose macchie di sangue e i poco amichevoli droni che le sorvegliano.

Atomic Heart è uno sparatutto in prima persona ambientato in un universo alternativo di stampo sovietico. Nei panni di un agente speciale del KGB, dovremo completare una difficile missione per conto del governo. Il gioco avrà una struttura lineare, ma le scelte del giocatore influenzeranno pesantemente il finale.

Atomic Heart è attualmente in sviluppo per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One ma al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale, con la speranza di saperne di più durante il corso di quest'anno. In compenso sappiamo che al day-one il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass e che un secondo capitolo è stato già confermato.