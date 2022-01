Offerte Amazon: Elgato Ring Light da 2.500 lumen in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Elgato Ring Light da 2.500 lumen. Lo sconto segnalato è di 60€, ovvero del 30%. Il prezzo consigliato da Amazon per questo prodotto è 199.99€. Nell'ultimo periodo, il prezzo è stato per anche superiore. Inoltre, lo sconto odierno è il migliore di sempre sulla piattaforma, per l'Elegato Ring Light. È venduto e spedito da Amazon.

Elgato Ring Light permette di regolare le impostazioni della luce tramite i pulsanti integrati o l'app su Mac/Windows/iPhone/Android. La luminosità da 2.500 lumen, con regolazione del colore tra i 2.900 e 7.000 K, dal colore dall'ambra del tramonto al blu artico. I LED sono OSRAM. Dispone di bordo illuminato con diffusione a più strati.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Elgato Ring Light

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.