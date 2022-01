Xbox Series X e S: l'FPS Boost potrebbe arrivare in altri giochi

La funzione di FPS Boost potrebbe arrivare in futuro in altri giochi compatibili con Xbox Series S e X, come fatto capire da Jason Ronald, il director of program management di Xbox, in un'intervista rilasciata A TRG.

Attualmente Ronald non sa quando questo potrebbe accadere, ma non esclude che accada, anche se le problematiche da risolvere sono molte: "Una delle sfide che dobbiamo affrontare con i miglioramenti che approntiamo, è che facciamo il tutto senza modificare il codice originale dei giochi. Quindi, quando troviamo una nuova tecnica per migliorare e ottimizzare i titoli, già sappiamo che non funzionerà con tutti i giochi. Credo che l'FPS Boost sia un esempio esplicativo di ciò che sto dicendo, visto che sostanzialmente inganniamo il gioco per farlo girare a un framerate più elevato.

In alcuni titoli funziona benissimo, ma in altri, in cui il 99% del gioco va in modo fantastico e gira ottimamente, poi scopri un bug che manda il tutto in crash all'80% della partita o al 90%. Spesso riusciamo a trovare qualche soluzione, o ne cerchiamo. Ma trattandoli come delle scatole nere, non possiamo cambiare il codice direttamente."

Di base Microsoft continuerà a sperimentare con l'FPS Boost e altre tecnologie simili, ma non può garantire che funzionino con tutti i giochi, perché non è possibile modificare il codice degli stessi, ma solo provare ad aggirare i problemi in qualche modo. I casi in cui avrà successo saranno resi disponibili, gli altri no.