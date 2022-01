PlayStation Studios: quali giochi sono in sviluppo? Tutte le conferme ufficiali e i rumor

Quando un giocatore pensa a PlayStation, pensa alle molteplici console pubblicate negli anni, dalle portatili alle fisse. Pensa però anche ai videogiochi, che danno uno scopo a quelle macchine da gioco. Pensa quindi agli studi di sviluppo che hanno creato, creano e creeranno tutti quei giochi: i PlayStation Studios. I meno esperti, però, potrebbero non avere una visione completa e chiara di chi siano i PlayStation Studios, di quali team siano parte della scuderia Sony Interactive Entertainment e, soprattutto, a quali giochi si stiano ora dedicando. In questo nostro articolo vogliamo quindi indicarvi tutte le informazioni che avete bisogno di sapere sui giochi in sviluppo presso PlayStation Studios, il più possibile aggiornate.

Team Asobi Logo di Team Asobi Fondata nel: 2012 (come divisione di Japan Studio), 2021 (come team indipendente) Giochi noti che ha sviluppato: Astro Bot Rescue Mission (PS4 + PS VR, 2018), Astro's Playroom (PS5, 2020) Ufficialmente al lavoro su: un nuovo progetto, il "gioco più ambizioso" del team a oggi. Purtroppo non abbiamo altre informazioni su quanto stia facendo attualmente questo team giapponese. I rumor parlano di: nulla. Anche le voci di corridoio sono ci aiutano a dare una forma al nuovo progetto di Team Asobi. Lo studio è noto sopratutto per progetti VR e, con l'avvicinarsi di PS VR2, è credibile che sia nuovamente al lavoro su qualcosa per realtà virtuale, magari ancora una volta legato ad Astrobot.

Bend Studio Logo di Bend Studio Acquisita nel: 2000 Giochi noti che ha sviluppato: Syphon Filter (PS1, 1999), Days Gone (PS4, 2019) Ufficialmente al lavoro su: una nuova IP. Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, ha affermato che Bend Studio è attualmente al lavoro su una nuova IP. Anche se non in modo diretto, afferma in pratica che la (potenziale) serie di Days Gone è defunta. I rumor parlano di: nulla. Non ci sono rumor interessanti sul nuovo progetto di Bend Studio. I giocatori sperano di vedere un ritorno di Syphon Filter, ma trattandosi di una nuova IP, lo possiamo escludere.

Bluepoint Games Logo di Bluepoint Games Acquisita nel: 2021 Giochi noti che ha sviluppato: Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4, 2015), Shadow of the Colossus (versione remake PS4, 2018), Demon's Souls (versione remake PS5, 2020) Ufficialmente al lavoro su: non noto. Dopo la pubblicazione del remake PS5 di Demon's Souls, Bluepoint Games non ha più fatto alcun annuncio su quanto sia in sviluppo presso il team che aveva però suggerito di essere al lavoro su altri progetti, ma non è chiaro di cosa si tratti. I rumor parlano di: due diversi progetti. Uno di questi dovrebbe essere un gioco originale, un AAA di dimensioni contenute (pensate a Marvel's Spider-Man Miles Morales). Il secondo progetto sarebbe invece il remake di un gioco molto amato dal pubblico: non sappiamo di cosa si tratti, ma i rumor affermano che non è Metal Gear Solid.

Firesprite Limited Logo di Firesprite Limited Acquisita nel: 2021, a propria volta ha comprato Fabrik Games sempre nel 2021 Giochi noti che ha sviluppato: The Playroom VR (PS4 + PS VR, 2016), The Persistence (PS4 + PS VR, 2018) Ufficialmente è al lavoro su: Horizon: Call of the Mountain per PS VR2 (PS5), una nuova avventura per realtà virtuale ambientata nel mondo narrativo di Horizon, la saga di Guerrilla Games. Non saremo però Aloy, ma un nuovo personaggio. Per ora abbiamo potuto vedere solo un piccolo trailer che non ci ha permesso di capire come sarà il gameplay. I rumor parlano di: Twisted Metal. Secondo alcuni leak, un reboot di Twisted Metal era in lavorazione presso Lucid Games (Destruction AllStars), ma lo sviluppo sarebbe ora passato in mano a Firesprite. Inoltre, secondo i rumor, ci sarebbe almeno un terzo progetto in sviluppo, se non addirittura un quarto, di cui però non sappiamo nulla.

Guerrilla Games Logo di Guerrilla Games Acquisita nel: 2005 Giochi noti che ha sviluppato: Killzone (PS2, 2004), Horizon Zero Dawn (PS4, 2017) Ufficialmente è al lavoro su: Horizon Forbidden West per PS4 e PS5, in uscita il 18 febbraio 2022. Si tratta del seguito di Horizon Zero Dawn e ci rimette nei panni di Aloy, protagonista del primo capitolo. C'è una nuova ambientazione, nuovi nemici e nuove capacità offensive e di movimento, come la possibilità di planare e usare attacchi speciali con la lancia. I rumor parlano di: Killzone. Nel caso di Guerrilla Games, non ci sono rumor o leak particolarmente convincenti, ma le chiacchiere di internet puntano il dito verso un ritorno della saga sparatutto. Supponiamo anche che il team di Horizon sarà impegnato su Forbidden West per qualche tempo, sia per realizzare patch e aggiornamenti, sia per potenziali espansioni, come accaduto con il primo capitolo.

Housemarque Logo di Housemarque Acquisita nel: 2021 Giochi noti che ha sviluppato: Resogun (PS4, PS3, PS Vita, 2013), Returnal (PS5, 2021) Ufficialmente al lavoro su: non noto. Dopo la pubblicazione di Returnal il team di sviluppo non ha più annunciato alcunché. Nei primi mesi il team di sviluppo si è dedicato alla realizzazione di patch per lo sparatutto roguelike. È però credibile che ora il team si stia dedicando a un nuovo progetto. I rumor parlando di: nulla. Non ci sono voci di corridoio rilevanti per Housemarque. Il team aveva dato il via allo sviluppo di Stormdivers, una sorta di sparatutto multigiocatore che è però stato ufficialmente ibernato, per non dire completamente cancellato. Pare improbabile che la società riprenda in mano quell'idea, quindi per il momento non abbiamo alcuna base sulla quale speculare.

Insomniac Games Logo di Insomniac Games Acquisita nel: 2019 Giochi noti che ha sviluppato: Ratchet & Clank (PS2, 2002), Resistance (PS3, 2006), Marvel's Spider-Man (PS4, 2018) Ufficialmente al lavoro su: Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine. Insomniac Games è completamente dedicata al mondo Marvel e non è una sorpresa considerando il successo di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Per il momento non abbiamo visto molto dei due giochi, giusto un paio di teaser trailer. Il primo in arrivo sarà la terza avventura dell'Uomo Ragno, che includerà sia Peter Parker che Miles Morales, che si scontreranno con Venom (e altri nemici ancora non confermati). I rumor parlano di: nulla. Insomniac Games è a dir poco oberata di lavoro, visto che lo scorso anno ha pubblicato Ratchet & Clank Rift Apart e pochi mesi prima Marvel's Spider-Man Miles Morales e la remaster PS5 di Marvel's Spider-Man. Con due titoli di alto profilo in sviluppo, non pensiamo che ci sia seriamente spazio per altro al momento.

London Studio Logo di London Studio Fondata nel: 2002 Giochi noti che ha sviluppato: Singstar (PS2, 2004), Blood & Truth (PS4 + PS VR, 2019) Ufficialmente al lavoro su: un nuovo progetto. Il team di sviluppo è in cerca di tante nuove persone che possano lavorare a un gioco, per ora senza nome, dedicato a PS5. Secondo quanto indicato dal team, si tratta di un gioco online. I rumor parlano di: nulla. I rumor puntavano il dito verso un gioco multigiocatore e il team ha in pratica confermato la cosa, ma non sono disponibili informazioni aggiuntive. È importante notare che parlare di gioco PS5 potrebbe essere un modo per nascondere che si tratti in realtà di un progetto per PS VR2 (che è compatibile solo con PS5). SIE London Studio ha lavorato soprattutto su PS VR negli anni ed è credibile che continui in tale direzione.

Media Molecule Logo di Media Molecule Fondata nel: 2010 Giochi noti che ha sviluppato: LittleBigPlanet (PS3, 2008), Tearaway (PS Vita, 2013), Dreams (PS4, 2020) Ufficialmente al lavoro su: Dreams. Anche se già pubblicato, Dreams è un gioco in continuo sviluppo e ampliamento. Media Molecule continua a supportare il proprio sandbox creativo con nuovi contenuti, come Ancient Dangers: La storia di un pipistrello, e miglioramenti di vari natura, per supportare i propri giocatori che si dedicano alla creazione di livelli. I rumor parlano di: nulla. Media Molecule non è una società particolarmente chiacchierata ed è credibile che per qualche tempo continuerà a dedicarsi a Dreams, magari creando una versione nativa per PS5. L'IP di LittleBigPlanet è proseguita con Sackboy Una grande avventura, sviluppato da Sumo Digital (team che non fa parte dei PlayStation Studios).

Nixxes Software Logo di Nixxes Software Acquisita nel: 2021 Giochi noti che ha sviluppato: supporto alla versione PC di vari giochi Square Enix, come Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider e Marvel's Avengers. Ufficialmente al lavoro su: porting PC. Il CEO di PlayStation - Jim Ryan - ha affermato che Nixxes aiuterà Sony nella realizzazione di versione PC dei giochi PlayStation. Attualmente non è chiaro a cosa si stiano dedicando. Il team negli ultimi mesi ha supportato Guerrilla Games con lo sviluppo delle patch per la versione PC di Horizon Zero Dawn. I rumor parlano di: nulla. Non ci sono chiacchiere insistenti su questo team. Per il momento crediamo che il team sarà dedito unicamente al porting di giochi PlayStation su PC.

Pixelopus Logo di Pixelopus Fondata nel: 2014 Giochi noti che ha sviluppato: Entwined (PS3, PS Vita, PS4, 2014), Concrete Genie (PS4, 2019) Ufficialmente al lavoro su: non noto. Pixelopus deve ancora annunciare un nuovo progetto, dopo il piacevole ma non rivoluzionario Concrete Genie. Si tratta di uno dei team più piccoli di Sony PlayStation, che ha sviluppato solo i due giochi sopra citati, che hanno la stessa portata di un indie. I rumor parlano di: nulla. Non ci sono voci di corridoio rilevanti su Pixelopus. Possiamo ipotizzare che il team sia al lavoro su una nuova IP originale. Impossibile dire di cosa si tratti.

Polyphony Digital Logo di Polyphony Digital Fondata nel: 1994 Giochi noti che ha sviluppato: Gran Turismo (PS1, 1997), Gran Turismo Sport (PS4, 2017) Ufficialmente al lavoro su: Gran Turismo 7 per PS5 e PS4, in uscita il 4 marzo 2022. Il team di sviluppo sta ultimando i lavori sul nuovo capitolo di Gran Turismo e probabilmente si dedicherà per lungo tempo a tale gioco, con patch, aggiornamenti e nuovi contenuti gratuiti per supportare la community. I rumor parlano di: nulla. Polyphony Digital è un team di sviluppo completamente dedicato a Gran Turismo e non crediamo che le cose cambieranno all'improvviso. La serie è di successo ed è l'unica grande IP automobilistica di casa Sony: non avrebbe senso metterla da parte. Non crediamo nemmeno che il team voglia dividere le proprie risorse per lavorare a un secondo progetto di diverso genere.

San Diego Studio Logo di San Diego Studio Fondata nel: 2001 Giochi noti che ha sviluppato: The Mark of Kri (PS2, 2002), MLB The Show 21 (PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, 2021) Ufficialmente al lavoro su: non noto. Non c'è ancora stato un annuncio ufficiale sul nuovo progetto di San Diego Studio, ma al pari di tutti gli altri franchise sportivi, possiamo dare per scontato che MLB: The Show 2022 sia in sviluppo. I rumor parlano di: SOCOM. Alcuni rumor puntano il dito verso un nuovo SOCOM, co-sviluppato insieme a Guerrilla Games. Si tratta però di voci di secondo piano, alle quali non dovremmo dare troppo ascolto al momento.

Santa Monica Studio Logo di Santa Monica Studio Fondata nel: 1999 Giochi noti che ha sviluppato: God of War (PS2, 2005), God of War (PS4, 2018) Ufficialmente al lavoro su: God of War Ragnarok per PS4 e PS5, in arrivo nel 2022. Il nuovo capitolo delle avventure di Kratos chiuderà la storia norrena del dio della guerra greco. Non sappiamo se lo studio abbia intenzione di proseguire con la saga o se stia pensando di metterla in pausa dopo Ragnarok. Sappiamo inoltre che il director di God of War (2018) - Cory Barlog - non è il director di Ragnarok, ma si sta occupando di un altro gioco, di cui però non abbiamo alcuna informazione. I rumor parlano di: nulla. Ragnarok è il progetto principale del team e non ci sono stati rumor particolari su quanto ci si possa aspettare dopo. Il progetto di Barlog è per ora un mistero.

Sucker Punch Productions Logo di Sucker Punch Productions Acquisita nel: 2011 Giochi noti che ha sviluppato: Sly Raccoon (PS2, 2002), inFamous (PS3, 2009), Ghost of Tsushima (PS4, 2020) Ufficialmente al lavoro su: non noto. Dopo la pubblicazione dell'espansione L'Isola di Iki per Ghost of Tsushima nel 2020, il team di sviluppo non ha più annunciato nulla sul suo nuovo progetto. Per il momento non abbiamo informazioni a riguardo. I rumor parlano di: nulla. Non ci rumor "seri" riguardo al prossimo progetto di Sucker Punch, ma tutti danno per scontato che - dopo il successo del primo capitolo - il team di Bellevue sia pronto per realizzare un secondo capitolo di Ghost of Tsushima. Probabilmente mancano ancora anni al nuovo gioco, che sarà credibilmente dedicato esclusivamente a PS5.

Valkyrie Entertainment Logo di Valkyrie Entertainment Acquisita nel: 2021 Giochi noti che ha sviluppato: Guns Up! (PC, PS4, 2015) Ufficialmente al lavoro su: God of War Ragnarok, come team di supporto a Santa Monica Studio. Valkyrie ha lavorato come team di supporto per God of War (2018), ma anche per Halo Infinite, Forza Motorsport 7, League of Legends, Valorant, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e non solo. Attualmente il team ha all'attivo anche due giochi originali ancora non annunciati, ma non è chiaro se siano esclusive PlayStation o frutto di accordi precedenti all'acquisizione. I rumor parlano di: nulla. Valkyrie Entertainment è uno di quei tanti team sui quali il largo pubblico non ha mai sentito una sola parola, almeno fino all'acquisizione da parte di Sony. Si tratta di un team di supporto, ma la presenza di due giochi originali in sviluppo lascia intendere che potrebbe offrire qualcosa di proprietario, prima o poi.