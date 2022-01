Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di luckofthelion ci svela l’infinito

Probabilmente uno dei pochi personaggi di Record of Ragnarok che rimaranno impressi nella mente dei fan dopo la fine della serie è Aphrodite, di cui i cosplay abbonano per ovvi motivi. In fondo stiamo parlando in un personaggio dalla femminilità estremizzata. In un certo senso è quasi caricaturale nella sua vistosa avvenenza, che comunque non può che colpire.

Nella foto sottostante, la cosplayer luckofthelion la interpreta in modo interessante, lasciando inalterato il costume, ma posizionando la dea su di un letto riccamente decorato, bello quanto lei. A prevalere sono il bianco e l'oro, che impreziosiscono l'intera scena, oltretutto fotografata ottimamente.

Per il resto possiamo notare che i dettagli sono stati tutti curati con estremo rigore, sia nei capelli, sia nel resto del corpo, rendendo la figura riconoscibile e intrigante, come l'originale. Complessivamente ci troviamo di fronte a un ottimo lavoro.

